Alcaldía SFM reconoce a Franklin García Fermín como “Hijo Meritorio”

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – La Sala Capitular de la Alcaldía de este municipio, declaró como “Hijo Meritorio” al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Fermín, en el transcurso de un acto encabezado por el alcalde, licenciado Siquió Ng de la Rosa, en el que participaron regidores, representantes de partidos políticos y distinguidas personalidades de esta comunidad nordestana en la provincia Duarte.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, Ng de la Rosa ponderó los aportes hechos por García Fermín al desarrollo de la educación universitaria, desde sus años juveniles hasta llegar a ser rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y sus acciones de solidaridad en el campo social con todos los sectores del municipio francomacorisano.

“Es un verdadero académico y siempre ha participado en todas las decisiones correctas por la dignidad de los dominicanos”, dijo.

El ejecutivo municipal sostuvo que el accionar político de García Fermín, ha estado siempre dirigido por los pensamientos de los fundadores de la nacionalidad dominicana para que los dominicanos vivan con dignidad.

“Estamos hablando de un hombre que en su partido ha sido un orientador para que hoy estemos disfrutando el Gobierno que tenemos, porque en la formación de nuestro partido, él ha sido un pilar fundamental en esa formación”, indicó Ng de la Rosa.

Habla García Fermín

García Fermín, al recibir la resolución que lo declaró como “Hijo Meritorio” de San Francisco de Macorís de parte del presidente de la Sala Capitular, Kelvin Grullón, agradeció la distinción del cabildo francomacorisano.4

Rememoró sus primeros años en la llamada Ciudad del Jaya, luego de que su padre fuera trasladado como ayudante fiscal desde Santiago a San Francisco de Macorís.

“Recibir un reconocimiento es una gran responsabilidad, porque recibir este reconocimiento no solamente me ata a San Francisco de Macorís, sino también que me obliga a ser cada día más solidario y más cercano al pueblo que me vio nacer”, dijo García Fermín.

En el acto de reconocimiento estuvieron presentes además de De la Rosa y el presidente de la Sala Capitular, Kelvin Grullón, la regidora Jany Ventura; la vicerrectora de Extensión de la UASD, Rosalía Sosa Pérez y el viceministro del Mescyt, José A. Cancel.

Además, los profesores universitarios Pedro Tulio García Fermín, Gervasio De León y el empresario francomacorisano Roberto Peña Yabali, entre otros.

Sobre García Fermín

El doctor García Fermín nació en San Francisco de Macorís el 17 de enero de 1957 y ha sido rector de la UASD, vicerrector de Extensión y Profesor Meritísimo de la academia estatal.

Además realizó un Doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco; expresidente del Colegio Dominicano de Abogados; miembro de la Junta Directiva del Colegio Dominicano de Notarios y miembro de la Federación Internacional de Abogados.

Igualmente profesor invitado de la Universidad de Michoacán, México y miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

García Fermín recibió la Orden Andrés Bello, la distinción más alta que otorga el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el campo educativo y ha participado como conferencista en Taiwán, Panamá, México y Cuba.