Alcaldía SDO ejecuta gran operativo de recuperación de espacios públicos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mediante la Dirección de Defensoría y Uso de los Espacios Públicos, la Alcaldía de Santo Domingo Oeste realizó un amplio operativo de recuperación de áreas y vías del municipio, dándole solución a un problema de más de 20 años.

Amaury Sánchez, encargado de esa Dirección, dijo que la jornada incluyó la limpieza e higienización de las áreas recuperadas, y se llevó a cabo bajo las instrucciones del alcalde José Andújar, en cumplimiento a una promesa de campaña de “Cambiar el desorden por orden”.

“La medida consistió en la recuperación de las calles, aceras y áreas verdes, ocupadas por ciudadanos, a los que se persuadió con anterioridad a que las desocuparan, para facilitar el paso a los transeúntes y el disfrute de las familias de los lugares de recreación”, puntualizó Sánchez.

De su lado, el alcalde Andújar expresó que el objetivo de la medida no es maltratar a nadie en particular, sino reubicarlos en mejores lugares, donde no afecten a los peatones ni a las personas con discapacidad.

“Nosotros buscamos resolver un viejo problema, como parte de nuestra responsabilidad en el cabildo, respetando la dignidad y el derecho de las personas, para cambiar el desorden por el orden”, sostuvo.

A través de una nota de prensa, se ofrecen los detalles del operativo, entre estos, la desocupación del kilómetro 12 de la autopista Sánchez, donde anteriormente estaba el mercado de las ‘pulgas’ y la Alcaldía construyó el “Bulevar de los Famosos”.

De igual forma fueron liberados los espacios donde había vendedores de frutas, frituras, chatarras, lavaderos de carros improvisados y escombros, que contribuían a arrabalizar el entorno.

Asimismo, el equipo del Ayuntamiento despejó las áreas del denominado cruce de Manoguayabo, en las intersecciones de las avenidas Prolongación 27 de Febrero y Beisbolistas y el parque Pedro Martínez, que era utilizado como depósito de mercancías.

Estas acciones forman parte de los proyectos y programas que desarrolla la Alcaldía, para así recuperar áreas públicas tomadas por algunos ciudadanos de manera irregular.

Todas las mercancías incautadas fueron entregadas a sus propietarios una vez terminado el operativo.-

