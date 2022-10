Alcaldía del Distrito Nacional lanza programa “Vive tu Parque”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) lanzó este sábado el programa para toda la familia “Vive tu parque”, una iniciativa que consiste en involucrar a la ciudadanía en el disfrute y cuidado de los más de 100 parques remozados en la capital, a través de actividades culturales y de recreación sana.

Con una noche de película en el Parque Iberoamérica, al que asistieron cientos de capitaleños, en un acto encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía, esta anunció este programa de actividades que van desde clases deportivas, tardes infantiles, presentaciones musicales y artísticas, tardes de cine, teatro, baile, yoga, entre otras.

“Hoy inicia un nuevo programa de la Alcaldía del Distrito Nacional: Vive tu parque. Hemos con mucho amor y esfuerzo remozado y recuperado más de 100 parques en la ciudad, pero lo más importante de los parques es que ustedes lo disfruten”, manifestó la alcaldesa Carolina Mejía.

“Vive tu parque” busca que cada ciudadano se integre al disfrute de los parques y plazas públicos que han sido recuperados por la Alcaldía del Distrito Nacional, promoviendo la sana recreación y esparcimiento como una forma de vida saludable en la ciudad, así lo explicó Ysabel Aracena, de la Dirección de Innovación y Proyectos Especiales.

Esta noche de cine surge de una iniciativa ciudadana acogida por el cabildo, de la joven Scarlet Quiñones de Toca Parque.

Calendario de actividades

El programa “Vive tu parque” pondrá a toda la familia capitaleña a disfrutar con las siguientes actividades: el sábado 1 de octubre en el Parque Camila Henríquez a las 4:30 pm habrá una presentación del conjunto típico y ballet folclórico ADN. También, en Plaza Guibia de 3:00pm a 4:00pm Clases de Fútbol con Santo Domingo City Football Academy.

El domingo 2 de octubre se estará realizando show de magia en el Parque Buen Pastor, a las 4:30pm, y en el Parque La Praderas clases de yoga impartidas por un instructor, a las 9:30am.

El viernes 7 de octubre en el Parque Las Praderas habrá practica de fútbol impartida por un entrenador: de 3pm a 4pm sub 8; de 4pm a 5pm practica sub 10 y de 5pm a 6pm práctica sub 12.

Para el sábado 8 de octubre en el Parque Pedro Livio Cedeño se estará presentando el conjunto típico y ballet folclórico ADN a las 4:30pm; y en Plaza Güibia de 3:00pm a 4:00pm clases de fútbol con Santo Domingo City Football Academy.

El domingo 9 de octubre en el Parque Las Villas a las 4:30pm habrá una presentación de la Banda de los Bomberos del Distrito Nacional.

El lunes 10 de octubre en el Parque La Arboleda habrá practica de fútbol impartida por un entrenador de 3pm a 4pm sub 8; de 4pm a 5pm practica sub 10 y de 5pm a 6pm práctica sub 12.

En el Parque Eugenio María de Hostos se estará llevando a cabo desde el miércoles 12 hasta el domingo 16 de octubre “Expo mi País 2022”.

El viernes 14 de octubre en el Parque Las Praderas se estarán realizando practicas de fútbol impartidas por un entrenador de 3pm a 4pm sub 8; de 4pm a 5pm practica sub 10 y de 5pm a 6pm práctica sub 12.

Para el sábado 15 de octubre en el Parque Gala Constelación desde las 4:30pm habrá para los niños show de títeres; y en la Plaza Güibia de 3:00pm a 4:00pm habrá clases de Fútbol con Santo Domingo City Football Academy.

En el Parque Brisas del Mar el domingo 16 de octubre, de 4:30 pm habrá para toda la familia animación infantil, con juegos, canciones y concursos.

El sábado 22 de octubre en el Parque 30 de Mayo podrán disfrutar de show de magia para los niños y en la Plaza Güibia de 3:00pm a 4:00pm clases de fútbol con Santo Domingo City Football Academy.

El domingo 23 de octubre en el Parque San Miguel a las 4:30pm habrá actividades para toda la familia, pinta caritas, personajes infantiles; y en el Parque Las Praderas clases de yoga con instructor, a las 9:30am.

En el Parque La Arboleda el lunes 24 de octubre de 3pm a 6pm habrá practica de fútbol impartida por un entrenador: 3pm a 4pm practica sub 8; de 4pm a 5pm practica sub 10 y de 5pm a 6pm práctica sub12.

Para el cierre del mes el sábado 29 de octubre estarán realizando fiesta de disfraces en el Parque La Arboleda desde las 4:30pm, con show de animación infantil; mientras en la Plaza Güibia de 3:00pm a 4:00pm habrá clases de fútbol con Santo Domingo City Football Academy.

Las informaciones de las actividades se estarán publicando en las redes sociales del Cabildo @alcaldiaDN en twitter, Instagram y Facebook.

