Alcaldía de SDN otorga plazo de 30 días para desalojar espacios públicos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, hizo un llamado a todas las personas que ocupan espacios públicos en ese municipio, para que, en un plazo de 30 días procedan a liberarlos sin que sea necesario el uso de fuerzas públicas para tales fines.

El llamado va dirigido a todos los vendedores ambulantes, propietarios de casetas, quioscos, buhoneros, dueños de establecimientos comerciales y de viviendas, así como a los conductores que se estacionan en las aceras, dificultando el libre tránsito de los peatones y de ciudadanos con discapacidades físicas que se ven en la obligación de usar la calle exponiéndose a ser atropelladas.

Esto tiene la finalidad de dar inicio al plan “Aceras libres” que impulsará el alcalde Carlos Guzmán, que contempla eliminar todo lo que represente obstáculos en esos espacios públicos, incluyendo las viviendas que tienen escaleras y paredes encima de las aceras o en las calles, que deben estar despejados para que las personas se desplacen sin inconvenientes.

“Quiero pedirles a todas las personas de Santo Domingo Norte, que colaboren con el municipio, ese municipio que todos deseamos, organizado y limpio. Para lograr esto es necesario contar con cada uno de ustedes”, indicó Guzmán.

El ejecutivo municipal reiteró que no puede permitir que las cosas se sigan haciendo mal por parte de una minoría que termina perjudicando a la mayoría de los habitantes del municipio, ya que como alcalde tiene el compromiso con todos los munícipes de buscar soluciones a los problemas que les afectan.

Tanto la Constitución de la República, la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la Ley No. 6232 de Planificación Urbana y la Ley No. 675 Sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones, establecen la base y fundamento jurídico para llevar a cabo las diversas acciones en procura de desalojar de las vías públicas, a quienes se encuentren en lugares no permitidos.

Del mismo modo, el Ayuntamiento en coordinación con la Dirección de Espacios Públicos y Planeamiento Urbano, procederá a demoler las construcciones y someter a la acción de la justicia a aquellos ciudadanos que hayan construido de manera ilegal en espacios públicos, obstaculizando con ello el libre tránsito que debe ser preservado, ya que las aceras también son utilizadas por personas que tienen discapacidades motoras especiales, a quienes hay que garantizarle seguridad.

