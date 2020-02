Alcaldía de Santiago convoca manifestación en reclamo a la JCE

View this post on Instagram

En la #AlcaldiaDeStgo respetamos y apoyamos el sagrado derecho ciudadano de protestar pacíficamente por lo ocurrido el domingo pasado en las elecciones municipales, a la vez pedimos como institución, a la JCE dar garantía plenas de un proceso transparente el próximo 15 de marzo y que vaya en armonía con el derecho constitucional de elegir y ser elegido.