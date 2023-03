Alcaldía de Neiba desarrolla semana cultural por 80 aniversario fundación de la provincia Bahoruco

EL NUEVO DIARIO, NEIBA.- La Alcaldía de este municipio dio inicio a las actividades alusivas a la Semana Cultural Neiba 2023, organizado en el marco de los 80 aniversarios de la fundación de la provincia Bahoruco.

La Semana Cultural, es un evento que cuenta con un despliegue de actividades culturales, que incluyen exposiciones pictóricas, con cuadros del fenecido pintor neibero Masarik Mateo (Domingo Mateo Ferreras), además, charlas, conferencias y exposiciones donde participan connotadas figuras y donde los municipio participantes tendrán sus programas de participación en el mismo.

El alcalde del municipio, José Darío Cepeda Medina, dijo, es participe de promover los aportes realizados por hombres y mujeres de la Provincia a la sociedad en todo el transcurso de la historia, así como la contribución en las batallas previas a la independencia Nacional.

Valoró los aportes y el esfuerzo de la Alcaldía por rescatar los valores culturales, a la vez que llamo al Ministerio de Cultura, dependencia en la que recae la responsabilidad de trabajar por el desarrollo, a mirar hacia la provincia, la que calificó, cuna de la cultura.

Los expositores

Entre los expositores se encuentran el Dr. Julio Cuevas, Escritor Neibero y Catedrático de la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Dr. Rafael Leónidas Pérez y Pérez, Historiador y General Retirado de las Fuerzas Armadas. Dr. José Guerrero Sánchez, Director del Museo Nacional de Historia y Geografía.

Además, el historiador Manuel Otilio Pérez y Pérez, el Dr. Edwin Acosta Suárez, Historiador, la Dra. Luisa Navarro, Ex-Directora de la Escuela de Historia y Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Dr. Juan de la Cruz, Catedrático Uasdiano y Premio Nacional de Historia.

En el marco de la actividad, se realizará un coloquio con el objetivo de esclarecer la fecha de fundación del Municipio de Neiba a los fines de celebrar correctamente el aniversario del municipio en la fecha que corresponde, ya que en Marzo se celebra la elevación a municipio cabecera de la provincia.

Sobre el calendario

El miércoles 8 de Marzo, a las 10:00 a.m. se desarrollara un Reconocimiento a mujeres destacadas de la ciudad de Neiba a las 6: pm, el programa comprende la presentación del municipio de Galván, donde la representación de la alcaldía y gestores culturales de este municipio, expondrán sobre el acervo cultural de este.

El jueves 9 a las 10:00 a.m.- Conferencia ″Proyección Eco turística de la Provincia Bahoruco», disertada por el Lcdo. Ángel Vásquez Perdomo. Lugar: Alcaldía de Neiba 6:00 p.m.- Presentación del Municipio de Los Ríos Lugar: Centro Cultural Neiba.

El viernes 10 a las 7:30 a.m.-se celebrara una misa Tedeum de Acción de Gracias por el 80 Aniversario de la Provincia Bahoruco. Lugar: Parroquia «San Bartolomé» 9:30 a.m.- Apertura: Rueda de prensa sobre Publicación de las bases del Primer Concurso Literario Regional-Sur 2023: 9:50 a.m.- Participación de la cantante Julia Mancebo 10:00 a.m.- Coloquio sobre «Nacimiento y Fundación de la Ciudad de Neiba″, en el Centro Cultural Neiba.

Para el viernes 10 de marzo, a las 7:30 p.m se desarrollara una jornada de Reconocimiento a hijos destacados de la ciudad de Neiba con el Premio a la Excelencia Municipal en el Centro Cultural Neiba.

Mientras que el sábado 11 a las 6:00 p.m. se llevara a cabo la Presentación del Municipio de Jaragua Lugar: Centro Cultural Neiba.

Además de la alcaldía del municipio cabecera, participan las alcaldías de Jaragua, Los Ríos, el Sub-centro UADS Neiba, el Centro Cultural Neiba, Fundación Tierra Blanca, Fundación Neiba-Usa, El voluntariado sociocultural de Neiba (VOSNEIBA), Fondo rotativo (El Fiero) y la filial del Instituto Duartiano en Neiba.

