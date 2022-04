Alcaldía de Higüey entrega más de RD$38 millones para construcción de obras presupuesto participativo 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ALTAGRACIA.- La alcaldía del municipio Higüey, entregó este martes 14 cheques para la construcción de varias obras, como parte de una licitación correspondiente al primer trimestre del año y respondiendo a lo aprobado en el presupuesto participativo del presente año, con un monto de 38,893,214.07 de pesos, que equivale al 20% destinado para la construcción de obras.

El alcalde municipal, doctor Rafael Barón Duluc (Cholitín), indicó que “para nosotros lo más representativo no son las obras que se van a construir en sí, sino las cosas intangibles que muchas veces son más importantes, como es el hecho de estar haciendo el proceso de licitación público y transparente, de que la gente pueda ver a los contratistas, en manos de quienes quedarán las obras, es lo que de verdad importa y marca la diferencia en esta gestión, es decir, desde nuestra llegada al cabildo no se ha realizado una sola obra que no haya sido licitada tal y como manda la ley número 340-06”.

El alcalde motivó a los contratistas a que se enfoquen en hacer obras bien y de calidad, que las mismas sean duraderas. “Este trabajo no solo depende del Ayuntamiento, sino de ustedes y de todos nosotros, hoy o mañana la vida no le pasará simple factura a la institución, sino a ustedes a los que hicieron las obras, vamos a pensar más en la generación futura y en nuestros jóvenes que están ahí fiscalizando nuestros hechos”, resaltó Barón Duluc.

Entre las obras que se van ejecutar están la construcción de contenes y aceras en la calle Úrsula Morel del sector Los Platanitos, Calle No. 12 y Calle No. 6, del sector Los Ríos Anamuya, calle El Buen Pastor, en el sector Los Prados y la calle Quisqueya, del sector Sajour.

Asimismo, se construirán las aceras y contenes de las calles Altagracia Nelis, Apocalipsis Esq. Julio Mejía, sector Las Caobas y las calles Hugo Eduardo Polanco Brito del sector Villa María, Los Girasoles, sector Villa Paraíso, calle Pastoral, sector Villa Esperanza y la calle Las Piedras del sector Villa Esperanza.

También se va a trabajar la reparación de 2.32 kms. del camino vecinal de la sección Guaniabano y la reparación del camino vecinal de La Llanada del Cerro, la reparación del camino Cruce de Santana-Las Yayas y la construcción de una funeraria municipal en la sesión Villa Audilia, en Santana.

Asimismo, se construirá el drenaje pluvial de la calle Melida Rodríguez, Juanico Cedano y Juana Saltitopa, del sector Los Soto Abajo; la construcción de un Centro de Desarrollo Integral, en el sector La Florida, la colocación de Muros Yersi en la entrada de la ciudad, carretera Higüey-Yuma.

Otras obras que fueron licitadas y entregados los recursos para su construcción son imbornales en diferentes puntos de la ciudad, iniciando en la calle Rodríguez Aristy, sector Villa Cerro y en las calles General María Manuel Suero Esq. Dr. Celio Struch; la terminación de la cancha de baloncesto ubicada en el sector Villa Progreso y la construcción de dos badenes tipo A en la calle Urania Montas Esq. Hermanas Mirabal, sector Los Rosales y en la Calle Jerusalén con Brisas del Este en Los Prados.

Durante este trimestre se construirán aceras y contenes en las calles Los Tubos del sector La Cabrera, calle la Segunda Horizontal, sector Los Prados I y también se construirán siete badenes tipo B en la calle Aurora con Brisas del Sur, calle El Buen Pastor Esq. Brisas del Sur, Calle Duarte con Brisas del Sur, Calle Duarte Esq. Esmeralda, sector Los Prados, Calle Esmeralda con Jerusalén, sector Los Prados, calle Nuevo Amanecer con Brisas del Sur.

La actividad de entrega de cheques fue realizada en el salón de sesiones de la alcaldía, donde estuvieron presentes los concejales Rafael Núñez, Julio Aníbal Santana, Leonte Torres Jiménez, Joaquín Ávila Inirio, así como representantes de juntas de vecinos, funcionarios del cabildo y los contratistas.

El ejecutivo municipal destacó que el simple hecho de que las Instituciones como Contabilidad Gubernamental, Sismap municipal, Liga Municipal y otras de iguales credibilidad valoren el trabajo que ha hecho esta gestión obliga a estar más comprometidos, apegados al proceso de transparencia y sobre todo al cumplimiento de la Ley.

