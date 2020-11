Alcaldes y empresarios de provincia SD piden creación Cámara de Comercio y Producción

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Empresarios y alcaldes de la provincia Santo Domingo expresaron este miércoles la necesidad de crear una nueva Cámara de Comercio y Producción, orientada y comprometida con el desarrollo y los intereses comerciales comunes de los municipios que la componen.

Los empresarios y alcaldes expresaron que la creación de una nueva cámara de comercio obedece a que la anterior se divorció de los principios para lo cual fue creada, beneficiando a un grupo minúsculo de empresarios que no tenían ninguna intención de promover y poner en funcionamiento el desarrollo de la provincia a través de esta institución.

En una carta enviada al presidente de la República Luis Abinader y en la que le piden su incorporación por decreto la Asociación de Municipios Región Ozama (ASOMUREO), explicó que la anterior cámara de comercio por más de 14 años no realizó asamblea, violando la Ley No. 50-87, en su artículo 9, confirmando que no era de su interés poner en funcionamiento dicha cámara.

Acusaron a dicha cámara de llevar a cabo un secuestro institucional, por apartarse de sus principios y olvidarse de sus funciones como institución.

En pos de la creación de la nueva entidad, el alcalde de Santo Domingo Este (SDE), Manuel Jiménez, informó que luego de varios encuentros con autoridades de la provincia, acordaron la reconstrucción de una nueva cámara de comercio comprometida con el desarrollo y la estabilidad económica de los municipios de la provincia Santo Domingo.

Para la creación de este nueva Cámara de Comercio y Producción se contó con el apoyo y la coordinación del Concejo de Desarrollo Municipal de Santo Domingo Este, así como de empresarios y comerciantes de esta demarcación.

El documento enviado al presidente Abinader está firmado por los alcaldes, Manuel Jiménez, de Santo Domingo Este, Carlos Guzmán, de Santo Domingo Norte; José Andújar, de Santo Domingo Oeste; Cristian Encarnación, de Los Alcarrizos; César Rojas, de Guerra; Wilson Paniagua, de Pedro Brand y Fermín Brito, Rincón de Boca Chica.