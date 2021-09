Alcaldes piden Abinader poner atención a lo que ocurre en Punta Rucia, Puerto Plata

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Siete alcaldes municipales y un diputado de la provincia Puerto Plata, hicieron este lunes un llamado al presidente Luis Abinader y a la Procuradora General de la República, para que de manera urgente pongan atención a tantas denuncias de fraudes, despojo de propiedades, contubernios y tráfico de influencias, en lo que sería un fraude más grande que el ocurrido en Bahía de las Águilas.

Entre los alcaldes se encuentran Jorge García de Estero Hondo; José Álvarez de la Jaiba; Ruddy Leandro Gómez, de Villa Isabela, Jairo Cueto, del Estrecho de Luperón, Douglas Pichardo, del municipio de Luperón, María Elena Ramos, del municipio de Imbert y el diputado Ramón Alberto Dorrejo.

El diputado Dorrejo estableció que si de verdad no habrán “vacas sagradas” en este gobierno, que pongan el ejemplo en la playa La Ensenada antes que allí ocurra una desgracia porque los habitantes no soportan un abuso más, tras señalar que un legislador de Santiago, el cual no identificaron, es el causante de todos los problemas.

Establecieron los alcaldes que la playa La Ensenada es un paraíso utilizado por los habitantes de 7 provincias del Cibao y de la noche a la mañana en un fraude con la complicidad de empleados de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, se deslindaron la playa y los parqueos sin que nadie lo sepa.

También le están sustrayendo las viviendas a sus verdaderos dueños y aún no se investigan a los autores y cómplices de esos delitos a menos que se intente protegerlos como a pasado con muchos casos.

Residentes de las comunidades de Punta Rucia y La Ensenada establecieron que en los próximos días cerrarán los accesos a la playa y ocuparán las iglesias si las autoridades no le ponen caso a sus reclamos, ya que supuestamente hay delincuentes con títulos fraudulentos robando propiedades.

Relacionado