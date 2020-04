Alcaldes electos por la voluntad del pueblo

El pasado viernes 24 de abril tomaron posesión 185 nuevos alcaldes y directores de Distrito Municipales pertenecientes al Partido Revolucionario Moderno. En donde todo transcurrió en calma y en donde la mayoría de los nuevos titulares, iniciaron en sus funciones el mismo día con un amplio operativo de limpieza.

No estamos de acuerdo con los incidentes que se presentaron en 2 municipios de 185 ganados. El primer caso correspondiente al Municipio de Cotuí, en donde se toma un corte y se hace viral un video en el cual presuntamente el alcalde ordena la cancelación de todo el personal que labora en la alcaldía. Luego en un video explicativo le informa a la sociedad que, de un presupuesto de 7 millones de pesos, esa alcaldía dispone de alrededor de 5 millones en una abultada nómina de gente que cobra sin trabajar, militares activos que no prestan servicio, asesores que ni viven en la ciudad y en donde prima el compañerismo Peledeista.

Por acciones irregulares como esta, ese alcalde saliente no puede presentarle una sola obra a la ciudad. Porque solo se dedicó a construir un liderazgo de permanencia, en donde la posición no es más que un presupuesto para manejar a su antojo. Quizás el error es hacer la declaración y dejarlo a la subjetividad de un PLD que estaba al acecho para organizar una estrategia y presentar este incidente de forma tergiversada, como la antítesis del cambio promovido por el PRM.

Pero yo me pregunto: ¿Es el Estado del PLD? ¿Hay posibilidad de que en los gobiernos centrales como locales del PLD, un joven sin afiliación política, formado, pueda ir a una institución pública como todos lo hacemos en el sector privado, depositar un CV y tener la dicha de ser llamado para agotar un proceso de reclutamiento? ¿Puede ese alcalde saliente y otro más, decir que no hay nominillas en esos ayuntamientos? En el cual se han visto numerosos casos en que una secretaria, un mensajero, un chofer, ganan más que un encargado formado académicamente, solo por cuñas políticas. No es verdad que en estos gobiernos eledeístas la sociedad tiene acceso a aspirar a una posición en el sector público. Todos sabemos que lo que prima y ha primado es la política en sus administraciones. Ni siquiera la prioridad en muchos casos es hacer una gestión positiva y que verdaderamente el uso de los recursos del estado se destine para lo que son concebidos.

El candidato presidencial y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) le han propuesto a esta sociedad de forma sincera un nuevo sistema de gestión pública. En el cual las instituciones no estén llenas de nominillas, en el que la gente que trabaja pueda conservar su empleo, que un joven que se formó académicamente pueda ver el sector público como un mercado laboral no exclusivo para los que tienen cuñas políticas. Este partido es la negación al modelo de gobierno que representa el PLD.

A mí como ciudadano me interesa más hablar de lo que encontró el nuevo alcalde Ruddy González en Azua, donde denuncia que de 36 vehículos que tiene la alcaldía como activos, solo 6 funcionan. Que cuando se nos ha dado la oportunidad hemos sabido hacerlo bien, como lo hizo David Collado que en cuatro años deja la ciudad con innumerables obras, recibiendo una deuda de 1,400 millones de pesos y la deja en 1,100 millones de pesos. Mientras en Santo Domingo Este, el alcalde saliente Alfredo Martínez del PLD, recibe ese ayuntamiento con una deuda de 700 millones y sale dejándola en más de 1,700 al nuevo alcalde del PRM Manuel Jiménez. Son muchos los casos de mala gestión pública que ha dejado el Partido de Gobierno y desde el viernes inicio el cambio en esas ciudades de nuestro país.

En lo relativo al caso de Puerto Plata, todos sabemos que la competencia política genera mucha efervescencia y muchas veces existen personas que no saben manejar las emociones. Es por esto por lo que un joven que fungía como asistente del alcalde, hacia alardes y enviaba un video que a mí parecer no fue colgado en las redes sociales, solo fue enviado a una persona de confianza, ya que le decía compadre y el video fue reenviado hasta hacerse viral. Declaración en la que deja evidenciada su inmadurez y en la que presenta un comportamiento personal que en nada vincula al alcalde y mucho menos a la organización, como quieren promover los bots y las bocinas del Gobierno.

El partido tomó medidas ejemplares con ese joven y propuso la expulsión de las filas del partido a su organismo de disciplina local. Error que le ha costado caro a ese joven y que no quedara impune. No es la costumbre del partido que propone el cambio permitir estas actuaciones al margen de los estatutos partidarios, y un accionar contrario a las buenas costumbres dejarlas impunes, como las permite el partido de Gobierno con su cuestionada militancia.

Finalmente terminamos con el peregrino que tanta suspicacia genera, como dijo esta mañana el presidente del PRM José Ignacio Paliza. Para sorpresa de la sociedad se trata de la misma persona que caminó hasta el Palacio Nacional en el 2014 pidiendo la reelección del presidente Danilo Medina. Una persona que sale escoltada desde Villa Altagracia por vehículos del 9-1-1, Digesett y de la Policía Nacional, que hicieron todo el recorrido acompañándole y hasta guardándole los regalos que le hacían en el camino, según dijo en una entrevista la diputada Ginette Bournigal.

En donde la misma también se quejaba y se preguntaba: ¿Dónde estaba el gobernador que no actuó?, siendo este el representante del Poder Ejecutivo en la provincia. No es verdad que van a jugar con la opinión pública promoviendo con su maquinaria comunicacional, los bots de redes sociales y los recién incorporados mal llamados influencers para tergiversar la realidad y querer presentar a las nuevas autoridades del PRM como gente sin preparación y con un accionar lesivo a los intereses de la ciudadanía. El único error reconocido del alcalde y de las autoridades del PRM fue prestar su camión de música que fue retirado inmediatamente se conoció la situación. Prestar un vehículo es algo que pasa con mucha frecuencia en los pueblos y en la ciudad, en donde las iglesias, grupos culturales y hasta promociones escolares les hacen este tipo de solicitud a los políticos para estas actividades. No es verdad que prestar un vehículo es propiciar, coordinar y hasta convocar a una multitud que evidencia la ignorancia al exponerse ellos mismos, sin respetar el distanciamiento social.

