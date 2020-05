Alcalde y vicealcaldesa de SDN entre primeros funcionarios municipales en hacer declaración jurada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El alcalde y la vice alcaldesa de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán y Blanca Rodríguez, respectivamente, informaron este jueves que hicieron sus declaraciones juradas de bienes ante la Cámara de Cuentas.

Esto, acogiéndose a lo establecido en la Ley No. 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio que obliga a los funcionarios a cumplirla dentro del plazo máximo de 30 días después de haber cesado en una posición, o de haber asumido.

La ley establece que cuando el funcionario público no obtempere a dicho requerimiento en la forma y los plazos establecidos, o cuando no justifica su falta de presentación, la declaración se reputa como no depositada con todas las consecuencias que prevé la ley.

El alcalde Carlos Guzmán, precisó, de acuerdo a un comunicado, que es un deber cumplir con esta obligación que se enmarca en la transparencia que exigen los ciudadanos a los servidores públicos, quienes reclaman y merecen que las autoridades que han elegido administren con la mayor transparencia posible los bienes del pueblo.

“Siempre hemos dicho que todo lo que nos toca hace en la vida debemos hacerlo bien. Si el pueblo nos dio la oportunidad de servirle, no hay razones para no hacerlo, lo que se necesita es voluntad para hacer las cosas, y hacerla bien, siendo lo más transparente posible, porque al final eso será una de las mayores satisfacción”, señaló Guzmán.

Además del alcalde y la vicealcaldesa también han cumplido los funcionarios a los que les corresponde, entre ellos el director financiero del cabildo, Dionicio Martínez, el administrativo, Luis Franklin Salazar, Geovanny Blas, encargado de compras, el presidente de la Sala Capitular, Desiderio muñoz, además de los regidores Gisela Montero, Leonardo Aquino, Ramón Antonio Martínez, Alfredo Henríquez y Carlos Pérez, entre otros.

Los funcionarios municipales de esa Alcaldía están entre los primeros en presentar sus declaraciones, con lo que dan cumplimiento a la normativa.

