Alcalde SDE instalaría escuela de bellas artes y centro de innovación en terminal de autobuses

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante lo que parece la inminente inauguración de la controversial terminal de autobuses que el gobierno ha construido en las inmediaciones del Parque del Este, el alcalde del municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, advirtió este martes que dicha obra no puede ser inaugurada porque contra ella hay tres sentencias emanadas de los tribunales.

Insistió en que como gobierno del municipio no permitirá que ahí opera una estación de autobuses para el transporte público de pasajeros, y adelantó que le comunicará el presidente electo, Luis Abinader, los planes que tiene la alcaldía con esa gran estructura.

Jiménez dejó implícito que la infraestructura no será derribada, sino que la misma sería preservada para ser utilizada con otros propósitos, según él, de mejor y mayor utilidad sin que dañen el medio ambiente.

En ese sentido, detalló que allí van a operar la escuela municipal de bellas artes y lo que denominó como “Centro Caribeño de Innovación y Emprendimiento”, con oficinas de planeamiento y proyectos, especialmente para los jóvenes emprendedores de todo el país y la región.

Afirmó que en los próximos días tiene planteada una reunión con el presidente electo, Luis Abinader, para entregarle esos proyectos debidamente detallados y conceptualizados, y contar con el apoyo del próximo gobierno.

“Ya eso se lo depositaremos al Presidente y, claro, hemos estado reiterándoles a las empresas que puedan estar pensando en que ahí se hará negocios, que no, que no lo hagan, porque serían ilegales y el ayuntamiento no permitirá que esas cosas ocurran”, precisó el funcionario edilicio.

Recordó que una sentencia del Tribunal Constitucional mandó a parar esa obra porque la misma ni tenía permiso de uso de suelo y tampoco está amparada en un estudio de impacto ambiental.

“Es área protegida, es espacio de un parque, y además, está al lado del parque ecológico nacional Los Tres Ojos”, reiteró el alcalde.

Sostuvo que es una obra que se ha construido “a fuerza de poder”, pese a que la procuraduría de Medio Ambiente había cerrado y paralizado esos trabajos.

La obra recibe los toques finales y tan solo se ultiman detalles para aparentemente ser inaugurada antes de este 16 de agosto.

Las instalaciones se encuentran resguardadas por unidades militares adscritas al Ministerio de Obras Públicas, a modo de proteger la infraestructra, la que ha estado bajo una latenta amenaza.

