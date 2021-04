Alcalde SDE dice estar “sumamente preocupado” por seguridad del municipio tras asesinato de pareja cristiana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.- El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, dijo este viernes sentirse “sumamente preocupado” por la seguridad del municipio que dirige tras el asesinato de una preja de esposos cristianos a manos de agentes de la Policía Nacional.

En un comunicado de prensa, el alcalde recordó que se ha reunido varias veces con el ministro de Interior y Policía, Jesús Chú Vásquez, pues siente preocupación por el tema de la seguridad en el municipio y “sobre todo por garantizar la vida y la integridad física de los ciudadanos que viven en el mismo”.

Para Manuel Jiménez, que la pareja de esposos Joel Díaz y Elisa Muñoz haya perdido la vida “de una manera tan terrible”, obliga a que se revisen todos los procedimientos y protocolos que se llevan a cabo en la institución del orden, pues “no debe ocurrir otro hecho de esa magnitud que lleve dolor y luto a una familia dominicana”.

“Esto obliga a que la Policía Nacional se aboque a llevar a cabo protocolos más rígidos y cautelosos a la hora de realizar cualquier investigación, o de proceder a detener a cualquier ciudadano que transite por las calles o vías de nuestros país”, afirmó Jiménez.

Sin embargo, dijo que este episodio empuja a que además de exigir justicia y que los culpables reciban todo el peso que determina la ley, las autoridades pertinentes se conduzcan de forma apremiante hacia la transformación de la Policía Nacional para que este “sea un cuerpo organizado donde no tengan cabida los malhechores ni las manzanas podridas”.

“Opino que se debería ir pensando en dotar a los policías de cámaras corporales, en prohíbir que se dispare a mansalva a los vehículos en movimiento, no podemos seguir con los mismos procedimientos del siglo XIX en el siglo XXI”, dijo.

Según el alcalde del municipio con mayor cantidad de habitantes de la República Dominicana, la hora de la transformación de la Policía Nacional ha llegado, y no puede esperar ni un segundo más. “No queremos más ciudadanos abatidos de manera absurda. No más Joel Díaz y Elisa Muñoz. No más luto para la familia dominicana”, concluyó el alcalde.