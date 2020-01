Alcalde Odalis Vega afirma es el favorito para repetir en el cargo entre los 10 candidatos de Hato Mayor

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde del Partido Refomista Social Cristiano (PRSC), Odalis Vega, afirmó este miércoles que es el favorito para repetir en el cargo, entre los diez candidatos que aspiran a esa posición en Hato Mayor del Rey.

En ese sentido, dijo que cuenta con el apoyo de la mayoría del electorado de su provincia por lo que está seguro será el primer alcalde en repetir en esa ciudad del Este del país.

Al ser entrevistado en el programa El Nuevo Diario AM, Vega recordó que en el 2016 ganó con más de 16 mil votos y que hoy tiene la ventaja de que puede hacerlo hasta con seis mil.

Destacó las diferentes obras que ha ejecutado desde que asumió posición, citando la construcción de miles de metros de aceras y contenes, cuatro puentes, La Escuela Técnica Vocacional, la remodelación del ayuntamiento municipal, incluyendo su museo, entre muchas otras.

Al ser consultado sobre si ha cumplido con las obras prometidas durante la campaña, el también comunicador dijo ha logrado realizar la mayoría, pero que aún faltan otras.

Entre las restantes citó el matadero y mercado municipal, especificando que esta última no se ha realizado porque los estudios han demostrado que no es factible su remodelación y que tampoco hay terrenos cerca para construir uno nuevo.

El funcionario se comprometió a que en una segunda gestión municipal concluirá las aceras y contenes de los barrios que aún no tienen y que gestionará el buen estado de sus calles.

Campaña

Vega dijo que tras el asueto de las festividades navideñas y de fin de año, ayer inició su proselitismo político con miras a las elecciones pautadas para el 16 de febrero próximo.

Dijo que parte de su campaña consiste en concienciar a los votantes de que un buen alcalde no solamente es el que se encarga de recoger los desechos, sino “aquel buen que con poco hace mucho”.

Aclaró

Vega aprovechó para aclarar que el mal estado en que se encuentran las calles de algunos sectores de la zona norte no tiene que ver con su responsabilidad, sino a trabajos que realizar el gobierno para instalar las tuberías del agua.

Recordó que precisamente por esa situación no había iniciado trabajos de aceras y contenes en esos lugares porque el presidente le había prometido esa obra.

“Del 2016 para acá me he reunido con el presidente Danilo Medina en tres ocasiones, y me dijo que tenían en agenda instalar el agua potable en esas zonas”, precisó Vega, antes de agregar que muchas personas no entienden esa situación y solo atinan a culparlo por el mal estado de sus calles debido a la obra.

Candidatos

Además de Vega, otros candidatos que aspiran a la Alcaldía de Hato Mayor son Manuel de la Cruz, por el PLD, el doctor Cruz Tineo, por el PRD, y Amado de la Cruz, por el PRM.

