Alcalde Los Alcarrizos se disculpa por declaraciones sobre recursos para construir aceras y contenes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D´Aza, recibió este martes en su despacho al alcalde del municipio Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, quien se disculpó por las declaraciones erróneas respecto a la supervisión y transferencia de recursos económicos para la construcción de aceras y contenes.

En el encuentro se puntualizó sobre el proceso se supervisión y transferencia que deben agotar los ayuntamientos y juntas de distritos para acceder al beneficio de los fondos del Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales, para la construcción de aceras y contenes que se ejecuta en todo el país.

En este encuentro el alcalde Encarnación reconoció que desconocía en detalle los requisitos exigidos en la iniciativa ejecutada en todo el país con fondos erogados de la Presidencia, por lo que sus exigencias de entrega de recursos económicos estaban erradas.

“En el día de hoy, en esta reunión yo quiero expresarle a mi querido hermano y amigo que hoy más que nunca me siento ser, no amigo no, amigo suyo y de su familia. Yo quiero aprovechar la oportunidad para pedirte disculpas Víctor, entre hermanos siempre eso sucede”, expresó Encarnación.

“Ya Cristian gracias a Dios está claro, en que la Liga Municipal no le descuenta un solo centavo, que simplemente hacemos una supervisión a través de ingenieros nuestros o del Codia y en el caso de Los Alcarrizos es a través del Codia y justamente el propio Cristian Encarnación es que les pagará a esos ingenieros”, afirmó D´Aza.

Una vez aclarada la situación, la LMD se comprometió a acompañar a la administración de Encarnación para que agoten los pasos administrativos requeridos para el desembolso de los fondos.

En tal sentido el alcalde Cristian Encarnación afirmó que con el acompañamiento de la LMD, ejecutarán las acciones pertinentes con el fin de llevar a cabo el proceso de transparencia administrativa.

En el encuentro participó el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (LMD), Kelvin Cruz.

Relacionado