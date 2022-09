Alcalde dominicano advierte no tolerará corrupción en policía de Lawrence en medio de investigación a 5 oficiales  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK ._ El alcalde dominicano de Lawrence (Massachusetts), Brian De Peña, advirtió ayer jueves que no tolerará corrupción en la policía de su ciudad en medio de una investigación activa que involucra a 5 policías.

El ejecutivo municipal señaló enfáticamente que hasta ahora desconocía los casos de policías corruptos que se están investigando y que cualquier acto impúdico que se produzca en su gestión no será tolerado.

La investigación comenzó a raíz de otro escándalo en la policía de Lawrence que con frecuencia se ha visto involucrada en casos corrupción, en esta oportunidad, corrupción administrativa.

Hasta el momento los investigadores federales ni la fiscalía han ofrecido detalles sobre las pesquisas ni los nombres de los oficiales involucrados.

El presidente de la Unión de Patrulleros de Lawrence, Paul MacMillan confirmó que hay por lo menos cinco oficiales involucrados en la investigación por corrupción.

“No hay vacas sagradas en esta administración”, dijo el alcalde De Peña en una entrevista con el noticiero Telemundo Nueva Inglaterra.

“Se han hecho investigaciones sobre quizás incidentes en el pasado que yo no he tenido control, pero ahora las que me llegan yo si las voy a investigar”, añadió.

Agregó que llegará hasta las últimas consecuencias a fin de conocer qué está pasando dentro de la policía de Lawrence.

“Y quiero que el mensaje le vaya a todos los oficiales: yo no voy a permitir ningún tipo de escándalo dentro en la policía”, advirtió enérgicamente.

Según el presidente de la unión de patrulleros, la investigación a cargo de la oficina de inspección general de Massachusetts comenzó en el mes de febrero y los oficiales involucrados estarían señalados por corrupción administrativa.

La semana pasada el capitán administrativo con rango de subjefe de la policía de Lawrence Maurice Aguiler fue separado de su cargo con disfrute d sueldo después de ser involucrado en un caso durante el evento “Dominicanismo” realizado en el club de la logia 365 de la policía de Lawrence.

Los detalles de ese incidente tampoco han sido dados a conocer.

El jefe policial de Lawrence, Roy Vasque no se ha pronunciado públicamente todavía sobre la investigación a los 5 oficiales bajo su mando.

La policía de Lawrence actualmente cuenta actualmente con 62 oficiales a tiempo completo y 25 en la reserva que atienden a casi 50,000 ciudadanos.

“Somos la única fuerza policial de mayoría minoritaria en Massachusetts”, dijo Vasque, agregando que aproximadamente una cuarta parte del personal de la policía es femenino.

“Hicimos un gran esfuerzo para reclutar mujeres, con muchas redes sociales, charlas con grupos de jóvenes y una presentación en el colegio comunitario local. También llegamos a la radio en español”.

“Realmente valió la pena”, agregó. “Pasamos de tres mujeres oficiales juradas a 20 en tres o cuatro años. Y todas, menos dos son latinas”.

Hasta el momento se desconoce si algunas de las mujeres policías figura en las investigaciones a los oficiales de Lawrence.

Relacionado