Alcalde de Valladolid critica a Ronaldo por no asumir responsabilidades

EL NUEVO DIARIO, VALLADOLID.- El alcalde en funciones de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha dicho al presidente del Real Valladolid, el brasileño Ronaldo Nazário, que «hay que saber asumir las propias responsabilidades, y no echar balones fuera», tras las críticas del responsable del club al Ayuntamiento sobre las ayudas que no ha dado para la Ciudad Deportiva.

Puente ha asegurado que la intervención de Ronaldo este lunes ante los medios, tras consumarse el descenso a Segunda del equipo, «ha sido una falta de respeto a la afición muy lamentable, porque no ha habido ninguna autocrítica, sino que la culpa ha sido de todos», incluido él, como alcalde de la ciudad.

«Me he quedado perplejo, de no ser porque, en cierto modo, me lo esperaba, ya que estaban emitiendo señales bastante sorprendentes», que incluyeron un trato «humillante» hacia su persona en el encuentro de este domingo ante el Getafe, ha explicado Puente este lunes en rueda de prensa.

En ese partido, en el «sigo siendo el alcalde, aunque no les guste, me sacaron de mi sitio en el palco, que me correspondía por derecho, porque represento a la ciudad y el estadio es una instalación municipal, me bajaron a otra fila, me esquinaron, y me sometieron a una especie de humillación que no acabo de entender, totalmente innecesaria», ha criticado.

A su juicio, fue «una forma de acabar muy lamentable» y, en ese momento, no quiso decir nada «porque lo importante era lo que, deportivamente, le pasaba al club», pero ya lo sucedido este lunes, en la comparecencia del presidente blanquivioleta ante los medios, le ha parecido «una falta de respeto a todos».

En su comparecencia este lunes, Ronaldo se ha mostrado crítico con la actuación del Ayuntamiento en los últimos cuatro años, al apuntar que jugadores, directiva y aficionados han estado «solos», ya que «se hicieron promesas de ayuda que no se han cumplido ni se han concretado, y estas son importantes para poder seguir creciendo a corto y medio plazo».

Ha recordado que las inversiones realizadas en las instalaciones del estadio y Anexos, de más de 18 millones de euros, han salido de las arcas del Real Valladolid y ha confiado en que Jesús Julio Carnero, el candidato del PP a las elecciones de la ciudad, que Ronaldo ha dado por hecho que será el nuevo alcalde, y con quien ya se ha reunido, pueda hacer llegar esas ayudas y una mayor colaboración, puesto que en su programa electoral incluía mejoras en el estadio y alrededores.

Jesús Julio Carnero necesitará del respaldo de los concejales de Vox para ser elegido alcalde el próximo 17 de junio, ya que de lo contrario seguiría el socialista Óscar Puente, en este caso con el apoyo de los ediles obtenidos por Valladolid toma la Palabra.

Óscar Puente ha sostenido que el descenso «es una gran desgracia, porque tiene consecuencias muy negativas tanto para el club, que últimamente tiene una situación un tanto endeble desde el punto de vista deportivo, porque sube y baja, y también para la ciudad, porque pierde un elemento que es bueno para la economía y para la vida de la gente».

«Lo siento aún más porque ha sido un fin de semana increíble, con la gente del rugby que nos ha regalado un nuevo título, el baloncesto que se ha metido en la Final Four, y el balonmano que ganó al que estaba segundo y sigue en Asobal, pero el Real Valladolid descendió, al no ser capaz de ganar al Getafe, con toda la afición empujando», ha concluido.

Ronaldo ha apuntado que no quería una «pelea pública» con Puente, pero ha reclamado «honestidad», ya que «en cuatro años, no se ha hecho nada, y la eliminación del foso corrió a cargo del club», y ha defendido que: «el estadio no es para mí, sino para la gente de Valladolid, al igual que el equipo, y el Ayuntamiento debe trabajar también para la gente».

Relacionado