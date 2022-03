Alcalde de Nueva York felicita expolicía por ser el primero en izar la bandera dominicana en Times Square

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El alcalde de la ciudad Eric Adams, felicitó al exoficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), David Vargas Reyes por el ser el primer dominicano en izar la bandera dominicana en Times Square el domingo 27 de febrero durante la celebración de los 178 años de la independencia nacional.

Adams, acompañado por el ex concejal dominicano del distrito 10 en el Alto Manhattan y comisionado de transporte de la ciudad, Ydanis Rodríguez, saludó y congratuló efusivamente a Vargas Reyes quien estuvo 21 años en el NYPD y tiene rango de Mayor en la Policía Nacional dominicana (PN), resaltando que es el primer migrante criollo que tuvo la oportunidad de enarbolar la bandera de su país natal.

El saludo y la felicitación del alcalde a Vargas Reyes se produjeron luego de que el ex policía que es también el director de seguridad del consulado general dominicano izara el lienzo patrio.

Adams, publicó la foto saludando a Vargas Reyes en sus cuentas oficiales de redes sociales con la leyenda “This is a city that this dominican community sustained helped” (Esta una ciudad de la comunidad dominicana que ayuda a sostener largamente ) y mostrando su característica y amplia sonrisa.

Vargas Reyes explicó que fue escogido por el cónsul general Eligio Jáquez y el director de la PN, Mayor General Eduardo Alberto Then para el izamiento de la bandera, momento en el que su corazón palpitó varias veces por la gran emoción que sintió.

También el cónsul calificó de histórico el izamiento de la bandera en la principal turística de Nueva York, diciendo en su cuenta de twitter que “todos los plazos se vencen, los dominicanos esperamos justo 178 años para izar nuestra bandera en la emblemática plaza Times Square, en la Gran Manzana, Capital del mundo, New York.

He ahí al Mayor PN David Vargas, protagonista de ese histórico momento”.

Vargas Reyes quien llegó desde la República Dominicana a Puerto Rico en 1978 a Puerto Rico desde la República Dominicana pasó de esa isla a Nueva York después de graduarse de bachiller y en la universidad Interamericana de Puerto Rico, especializándose con un grado asociado en administración de empresas y en 1986 llegó a Estados unidos.

Estudió en la Universidad de Nueva York (City College), donde entró en 1989 graduándose con una licenciatura en 1995.

Ese mismo año ingresó a la academia del NYPD graduándose de oficial de policía y estuvo 21 años.

Vargas también representó a la PN durante los funerales de los policías dominicanos Jason Rivera y Wilbert Mora asesinados el 21 de enero 2022 en un apartamento de Harlem en Manhattan.

Tiene varios títulos universitarios después de graduarse en universidades de Puerto Rico y Estados Unidos.

