Alcalde de New York se niega a hacer excepciones por Irving

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Hace unos días el ayuntamiento de New York avanzaba la posibilidad de reducir las restricciones con respecto a los ciudadanos no vacunados. El estado ya está iniciando la readaptación de medidas derivadas del descenso de casos de COVID-19 y, si todo va bien, la ciudad seguirá estos pasos a partir del 7 de marzo. Sobre esto y cómo afecta al caso Kyrie Irving ha querido reflexionar Eric Adams, alcalde de la ciudad de New York. «Hacer la vista gorda con un jugador sería mandar un mensaje incorrecto a los ciudadanos».

El político aseguraba en la CNBC que lleva tiempo discutiendo con Joseph Tsai, propietario de los Nets, sobre este tema. «Quiero que Kyrie vuelva. Deseo ese anillo de veras. He hablado con el propietario y queremos encontrar formas de que regrese. Pero esto es un problema mayor» se lamenta. También aprovechaba este espacio para hablar de una incongruencia en la normativa que quizás se haya pasado por alto. Tal y como están las cosas, los jugadores de otros equipos que no estén vacunados sí pueden disputar en los recintos deportivos de la ciudad de Nueva York. Mientras Irving, por ser empleado de una empresa con sede en la ciudad, está impedido para ello.

Adams ha tachado esto de «ridículo», su poder de acción queda reducido hasta que la norma se revise en la fecha mencionada. «Son las reglas, y no puedo saltármelas por respeto a los trabajadores de a pie». De todas formas, esto afecta más bien poco a la previsible vuelta de Kyrie para los partidos de casa. Él ya ha dicho ver la luz al final del túnel y Adam Silver declaró estar en contra de esta prohibición. Todo sigue su curso para ver a Irving de nuevo en el Barclays Center.

