Alcalde de Navarrete invita población apoyar censo

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El alcalde del municipio de Navarrete, Leonardo Bueno invitó a toda la población a dar apoyo a la realización del censo en el país.

Explicó que de acuerdo a las estadísticas, se tomarán en cuenta las necesidades de cada territorio y que partiendo de los resultados, se estará asignando el presupuesto para cubrir las necesidades de los ciudadanos.

“El censo es y debe ser un proyecto de nación, la realización de un censo transparente y eficiente es muy necesaria, en el caso particular de Navarrete, si a Navarrete le tienen asignado recursos por 42,000 habitantes y tiene probablemente más de 80,000 habitantes, eso implica que a nosotros, el Gobierno nos está dando una asignación como subsidio de la mitad de lo que debería darle”, precisó.

El dirigente resaltó, que una de las causas de la deficiencia en la recogida de basura, se debe al aumento poblacional y a que continúan recibiendo los mismos recursos monetarios.

“Nosotros queremos hacerle una invitación al pueblo de Navarrete en su totalidad, a que entiendan cual es la importancia de un censo, que no es solamente eso, de ahí se desprenderán muchísimas ayudas internacionales para el Gobierno, muchísimos análisis para cada pueblo, si tenemos acueductos deficiente a que se debe?, entonces la población debe integrarse de manera voluntaria, participar y ayudar tanto para participar en el censo activamente, como para darle facilidad a los empadronadores que van y visitan a cada barrio para poder llenar esos documentos”, insistió.

El ejecutivo consideró que hay deficiencias técnicas, pero que pese a esto, se debe ayudar a que los resultados sean los más reales posibles.

Por otro lado, señaló que desconoce quienes se encuentran organizándolo, ya que el presidente Luis Abinader no quiso mezclar los temas políticos con el análisis, pero que a su entender los dirigentes del partido, debieron dirigir el acto en cada comunidad.

“Luis Abinader es un presidente que quiere ser democrático, pero en este país no se puede ser democrático, no quiso contaminar el censo con la política, porque si lo hubiera querido contaminar con la política, aquí estuviéramos nosotros dirigiendo el censo, pero sin embargo hay personas que no sabemos quién la recomendó, ni de donde salieron, que son muchas veces contrarios a nuestra política y aunque no es un asunto político que asumiéramos bien claro, por lo menos la cantidad de extranjeros que residen en el país y la cantidad de habitantes que hay en cada municipio”, agregó.

