Alcalde de Higüey ve “normal” presiones de las bases por nombramientos en el Gobierno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde de Higüey, Rafael Duluc (“Cholitín”), juzgó “normal” que las bases perremeístas presionen y reclamen nombramientos en el Estado, ya que tenían mucho tiempo fuera de la función pública y quieren contribuir con su gobierno.

Según él, las bases presionan no solo al Gobierno sino también a los alcaldes, y se necesita paciencia porque “el Estado ha ido cambiando” y las designaciones no se hacen ya como se hacían antes.

“Ya no es como se hacía en el pasado, que cuando llegaba un Gobierno sacaba a todo el que estaba y entraba a todo el mundo nuevo. El Estado se ha ido institucionalizando, la función pública, y eso hay que asimilarlo. Muchas veces las bases no lo entienden. Personas que están ahí trabajando con años de experiencia, estudio, y viene otro talvez se lo merece porque ha trabajado políticamente, pero talvez no tiene los requerimientos técnicos necesarios”, dijo.

“Es un proceso, hay que darle tiempo al Gobierno para que pueda realizarlo”, siguió diciendo.

En cuanto al presupuesto municipal, dice que Higüey es una de las alcaldías que menos reciben, pues la población se ha duplicado y el presupuesto, en cambio, se ha quedado igual que hace diez años (22 millones de pesos al mes).

Sin embargo, se muestra optimista y promete terminar en el 2021 las obras iniciadas el año pasado. Para él, este es un año “perdido”.-