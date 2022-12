Alcalde de El Valle revela la verdadera causa del fuego que terminó con la vida de su esposa y su hijo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras más de cuatro meses de haberse producido el incendio que terminó con la vida de su esposa y su niño de diez años, el alcalde del municipio El Valle, en la provincia de Hato Mayor, reveló este jueves cómo sucedió el hecho que también estuvo a punto de desaparecerlo de esta tierra.

En una entrevista exclusiva ofrecida a Waddy (McClane) Reynoso, Manuel Santana y Glennys Robles en el programa El Kontrol de la Mañana, que se difunde por Azúcar FM, José Peguero Sosa (José Telma) narró que esa noche del lunes 29 de agosto ya estaba acostado, pero que un olor a gas alertó a su esposa de que había un escape, por lo que decidió levantarse.

“Yo estaba acostado, la esposa mía me dijo hay un tanque que está escapando gas, yo como curioso al fin fui y cogí el tanque y me fui para el patio, por desconocimiento total no sabía que el gas, si hay una luz fluorescente prendida puede incendiarse”, contó el José Telma.

Continuó diciendo que estando en el patio, de manera leve fue abriendo la válvula, para no dormir con esa situación en la casa.

“Y cuando yo cierro el tanque que vengo, parece que el gas se expandió, y cuando estoy saliendo veo que viene el niño y mi esposa prendidos en llamas y ahí mismo me prendí yo también”, explicó el funcionario municipal.

Dijo que gracias a Dios logró apagarlo a los dos, saliendo luego a la calle donde de inmediato los vecinos le dieron los primeros auxilios.

Reveló que las llamas solo se apoderaron de ellos tres, por lo que ninguna cosa material sufrió daños.

Aclaró que las luces estaban encendidas cuando comenzó a maniobrar con el cilindro, desmintiendo así versiones que circularon tras el hecho, de que el encendido de un bombillo fue lo que provocó el fuego.

Evoluciona satisfactoriamente

El servidor público manifestó que evoluciona satisfactoriamente de las secuelas físicas dejadas por las quemaduras que lo mantuvieron ingresado por más de un mes, pero que está consciente que los daños psicológicos permanecerán por un buen tiempo.

“Vamos evolucionando muy bien, gracias a Dios estamos fuera de peligro. Yo estoy muy bien, con respecto a mis quemaduras, emocionalmente tú sabes que eso es un proceso que tenemos que irlo llevando al paso, porque no es fácil, pero mientras siempre se ponga a Dios de primero, vamos a salir hacia delante”, expresó el alcalde con tono de voz bajo.

Dijo que le pide a Dios todos los días que le de fuerzas para poder convivir con esta situación, “que no va a ser fácil de olvidar”.

Agradecimiento

Agradeció el “calor y apoyo de su pueblo”, expresando que no tiene cómo pagarle.

De igual manera, expresó las gracias al presidente de la República, Luis Abinader, quien dijo estuvo al tanto de su situación, así como a la gobernadora, senador y el alcalde de Hato Mayor, Julia Mery Vásquez, Cristóbal Castillo y Amado de la Cruz, respectivamente.

Manifestó que junto a estos también estuvo Dío Astacio, resaltando que siempre estuvieron pendientes de su condición de salud.

Asimismo, sostuvo que ha recibido un apoyo total tanto de su familia, de la de su esposa y de todo el pueblo de El Valle.

“No hay palabras para agradecerle a mi pueblo, te lo digo de corazón”, reiteró José Telma.

Muerte de su esposa y su hijo

Tras el hecho, la esposa de Pequero Sosa y su niño, Yorjani Marte y Joldanny Peguero Marte, fueron traslados al área de quemados del Hospital Ney Arias Lora de Santo Domingo Norte.

La mujer de 32 años de edad se mantuvo con vida hasta el 4 de septiembre, cuando las quemadas sufridas se encargaron de provocarle la muerte.

Marte había resultado con múltiples quemaduras en diferentes partes de su anatomía.

De su lado, el niño permaneció vivo hasta el 11 de septiembre cuando murió en el hospital infantil Arturo Grullón, en Santiago.

Su muerte sorprendió a muchos, porque en reportes anteriores se había dicho que evolucionaba de manera satisfactoria, llegando incluso a revelar que había preguntado por su madre.

De su lado, el alcalde se mantuvo recluido hasta el sábado 1 de octubre cuando regresó a su pueblo y fue recibido por una gran caravana.

Otros temas

Durante la entrevista, José Telma también abordó otros temas relacionados con los trabajos que viene ejecutando la alcaldía que preside.

Reveló que actualmente está construyendo la acera y los contenes de tres calles de un sector del pueblo, las cuales serán asfaltadas por el gobierno en los próximos días.

También dijo que a raíz del paso del huracán Fiona por su municipio, la Alcaldía reparó más un gran número viviendas que fueron afectadas por el fenómeno atmosférico.

Con respecto a la recogida de la basura, sostuvo que sale a supervisar todos los días temprano en una motocicleta, para saber dónde hay o no desechos sólidos.

En ese sentido, dijo, ningún empleado puede hablarle mentira.

Relacionado