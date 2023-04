Alcalde de El Seibo sobre prohibición del gagá: no es una manifestación cultural nuestra ni es una religión

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde del municipio El Seibo, Leo Francis Zorrilla, sostuvo este sábado que la manifestación del gagá no es propia de la cultura dominicana ni tampoco es una religión, además altera el orden público, por lo que tomaron la decisión de prohibir dicha actividad esta Semana Santa.

Puntualizó que el Estado dominicano garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres, según el artículo 45 de la Constitución de la República, sin embargo, el gagá irían en contra de esto porque, incluso, es una actividad en la que se sacrificarían animales quemándolos vivos.

“En ese tipo de actividades, y todo el que la conoce sabe, se generan situaciones que alteran el orden público, que alteran también a la misma sociedad y a la colectividad”, expresó.

El alcalde emitió sus declaraciones durante la cobertura especial "Nuestra Semana Santa 2023"

“Nosotros tenemos una responsabilidad social, un compromiso generacional ante nuestra sociedad, de enarbolar lo que son los principios, el orden público y el respeto a la buena costumbre”, sumó.

Zorrilla subrayó que dentro de la administración pública hay personas que no están comprometidas con la identidad dominicana, sin embargo, como alcalde de El Seibo tiene la responsabilidad de enarbolar los principios y las costumbres del pueblo dominicano.

“Un señor en esos actos se dedica a quemar animales vivos y no solamente el hecho de sacrificar animales estando vivos, sino un sin número de cosas que no van con el orden público y el respeto a la buena costumbre”, recalcó.

Insistió en que el gagá no es una religión y tanto esta como cualquier otra actividad, aunque no sea propia de los dominicanos se permitirá ser disfrutada sobre el territorio nacional siempre y cuando no contradigan lo que dice la Constitución dominicana.

