(VIDEO) Alcalde de Dajabón: “Personas que violen toque de queda realizarán trabajos sociales”

El alcalde del municipio Dajabòn, Miguel Cruz, dispuso que quienes violen las disposiciones del toque de queda tendrán que realizar trabajos sociales. En un video enviado a este medio el ejecutivo municipal fue enfático al expresar que a partir de este próximo viernes quienes no acojan dicha medida a partir de este viernes 3 del presente mes y el próximo sábado 4, estarán en las calles realizado diversos trabajos en favor del municipio. #elnuevodiariord