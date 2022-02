Alcalde de Bayaguana deja claro no se va del PLD y revela a quién apoyará para la Presidencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde de Bayaguana, Manuel Pantalio, afirmó ayer que aunque ha recibido ofertas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no abandonará el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y reveló que está apoyando a Francisco Domínguez Brito como aspirante presidencial.

“Hay un tema de lealtad como ser humano, si yo me hubiese ido ganando bajo la plataforma del PLD, yo mismo me considero un traidor, es un tema de lealtad no solo al partido sino a mí mismo”, aseguró Pantalio.

Sus declaraciones surgen tras rumores de que en los próximos días sería juramentado en el PRM, por lo que aclaró que solo se irá del PLD en el improbable caso de que desapareciera como partido político, y que lo haría para una institución afín a los ideales de Duarte, Luperón, Manolo Tavárez Justo, Camaño, Juan Bosch y Peña Gómez.

El alcalde sostuvo que el PLD se encuentra “bien posicionado” y que, pese a que han querido destruirlo, debilitarlo, no han podido bajarlo de un 35%, por lo que están trabajando para fortalecerlo y retomar el poder en el 2024. Afirmó que el PLD tiene gran fortaleza social en el país.

Indicó que como precandidato a la Presidencia por el partido morado respalda a Domínguez Brito, a quien calificó como “una persona bien preparada” para dirigir los destinos del país.

“Una de las fortalezas de Domínguez Brito es que está preparado para enfrentar los males sociales que aún faltan por corregir en nuestro país”, expresó Pantalio.

El dirigente político no descartó que se pueda forjar una alianza PLD-Fuerza del Pueblo para sacar al PRM del poder, y aseguró que “tanto están sufriendo los de arriba como los de abajo”.

Pantalio ofreció estas declaraciones al ser entrevistado en el programa “Realidades”, que conduce el comunicador Anderson de la Cruz, quien durante esta entrevista se hizo acompañar por la periodista Genara Sánchez, en el canal 3 Yamasá.-

