Alcalde César Rojas solicita al Congreso mayor presupuesto para San Antonio de Guerra

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde César Rojas depositó este miércoles en la Cámara de Diputados una solicitud formal de aumento del presupuesto para el municipio de San Antonio de Guerra, con el objetivo de adecuar la inversión del Estado a las necesidades de la comunidad.

En compañía de una comisión de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Cesar Rojas solicitó al Congreso que, sin importar cuál sea el resultado de las próximas elecciones municipales, San Antonio de Guerra reciba una mayor inversión pública.

“Nuestra prioridad es la gente de Guerra. Y no es un secreto para nadie que las inversiones en calles, aceras, embellecimiento, cultura y otras necesidades no se pueden mejorar si el Congreso no aumenta la partida de presupuesto del Gobierno local”, dijo Rojas al entregar la solicitud a una comisión de legisladores oficialistas encabezada por Julio Furcal.

En la actualidad San Antonio de Guerra recibe cerca de RD$6 millones mensuales, una cifra que, según explica el alcalde, no se corresponde con el nivel de desarrollo de la localidad ni la creciente demanda de servicios por parte de la población y los negocios y empresas en desarrollo, indica un comunicado de prensa.

El alcalde solicitó a los diputados y senadores de todos los partidos que tomen en cuenta el reclamo de su municipio, pues, a su juicio, Guerra es campeón en deseo de desarrollarse y tener mejores condiciones de vida.

“Esta es una causa de todos. El presidente Abinader nos da un tremendo apoyo con el Gobierno. Pero en Guerra merecemos más inversión y solicitamos el apoyo del Congreso en esta noble causa”, concluyó.

