Alburquerque lanza sus aspiraciones a la Presidencia y critica al Gobierno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expresidente del Senado Ramón Alburquerque lanzó este domingo sus aspiraciones de obtener la candidatura presidencial por el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aseguró que cuenta con el apoyo de los miembros de la base de esa organización que «permanecen fuera del Gobierno».

Alburquerque, quien ha sido crítico de la gestión del presidente Luis Abinader, deseó «suerte» al mandatario en caso de que anuncie su deseo de repetir en el cargo.

«Nosotros respetamos su derecho y les deseamos que le vaya bien, pero a nosotros nos irá mejor porque vamos a ganar», dijo el exlegislador en referencia al presidente.

Consideró que el PRM debe ser el «faro de luz» que conduzca al pueblo dominicano.

A su juicio, el exlíder político dominicano José Francisco Peña Gómez no fue presidente del país porque la mayoría del pueblo dominicano se ha dejado «embaucar» por una elite que le hace «votar al revés» en las elecciones.

«El 93 por ciento de la población dominicana es mulata y si vemos el gabinete pace que estamos en Finlandia, porque sus miembros son rubios», dijo en alusión a que Abinader, supuestamente, ha conformado su gobierno con personas de piel blanca.

«Entre los temas que resolveremos desde el Gobierno está el haitiano, además, vamos a demostrarle al mundo que aquí hay un mínimo de justicia y que se defienden los recursos naturales.

«En la actualidad, vemos como se patea a la juventud para que vaya a cruzar selvas a arriesgar sus vidas, porque aquí se les niega atención», opinó en alusión a los dominicanos que atraviesan la selva del Darién en Panamá en ruta para intentar llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Dijo que los debates permitirán saber:¿Quién conoce los problemas?, ¿quién pasa las pruebas de honestidad?

En otro orden, señaló que, en estos últimos 30 años, los presidentes que han sido electos dirigen país, pero no gobiernan, porque prefieren ocuparse de sus amigos íntimos, haciéndolos multimillonarios, al sostener que gobiernan para los poderosos, en cambio, dejan que los problemas se repitan año tras años.

Albuquerque precisó que en República Dominicana se deben investigar todos los gobiernos del pasado, sin que periman los actos de corrupción, simplemente, porque nadie tiene derecho a robar la esperanza de la mayoría humilde.

No obstante, el dirigente aseveró que a pesar de todo esto, “no vacilamos en decir que esta administración es preferible a los gobiernos criminales de Leonel Fernández Reyna y Danilo Medina Sánchez, bajo escrutinio en los tribunales”.

Ante este cuadro, Albuquerque acotó que el país espera un presidente responsable, que resuelva, sin miedo, sin vínculos con los responsables, que no sea parte de esta estructura de explotación: “Un presidente que abra las puertas del cambio histórico verdadero para felicidad de la mayoría”.

Respeta a los demás proyectos presidenciales, pero derrotará hasta la reelección

Durante la presentación de su precandidatura, el ingeniero Ramón Alburquerque dijo, además, que respetara a los demás proyectos presidenciales, sin ofender a nadie, incluso hasta la reelección en todos sus derechos,

No obstante, el dirigente del PRM aseguró que nada impedirá que la reelección a lo interno de la organización política sea derrotada en las primarias del primero de octubre del presente año, al precisar que en esa consulta interna hablará la inmensa mayoría, es decir, el 93 por ciento de mestizos, mulatos y negros, “orgullosos de ser una mezcla virtuosa de razas, esa gente que ha despertado, para no volver a dormir jamás”.

Ramón Alburquerque afirmó que en el escenario nacional faltaba una voz que sin miedo, diga todas las verdades, para que la sociedad deje de ser víctima de grupos oligarcas tradicionales que la usan a sus antojos: “Grupos que quitan y ponen gobiernos serviles para multiplicar sus privilegios y seguir succionando la riqueza nacional”.

No obstante, el ingeniero Ramón Alburquerque, advirtió que, a pesar de esto, que nadie se atreva a suprimir el derecho de “elegir y ser elegible” en primarias transparentes, porque los compañeros votan con alegría por quien gana con apoyo de la mayoría, pero rechazan votar por caritas bonitas impuestas o “poppis”.

Al mismo tiempo, el precandidato a la Presidencia de la República hizo un llamado de advertencia a la alta dirección del PRM, indicando que la ruta debe siempre conducir al principio de primero la gente, que significa colocar en el centro de los valores partidarios, su militancia, los que nos llevan al poder, los que no olvidan, por lo que no es justo abandonarlos, subirles los vidrios, rechazar sus llamadas, borrar sus nombres, “porque hacer esto resulta pecaminoso ante Dios”.

Finalmente, el ingeniero Ramón Alburquerque exhortó a los dirigentes y los miembros de las bases del PRM a trabajar unidos para ganar las primarias del primero de octubre, y luego de ser el candidato presidencial, como una tromba de popularidad legítima, inundar las urnas del voto popular en primera vuelta. “Solo de esta forma, la clase media y los pobres y olvidados, tendrán la oportunidad de subir las escalinatas del Palacio Nacional”.

Mujer y juventud

Previo al acto central, la representante de la mujer, Rosmelinda Mateo ponderó en nombre de las mujeres del PRM, el continuo compromiso del ingeniero Alburquerque, con la equidad de género y empoderamiento de las mujeres en la República Dominicana, ya que desde todas las instancias que ha ocupado en el Estado, el gobierno y el partido, ha auspiciado la participación equitativa del sector en todos los procesos políticos, económicos y sociales, como fiel discípulo de doctor José Francisco Peña Gómez.

Dijo que es necesario, entonces, reconocer que, para promover un verdadero empoderamiento de las mujeres, que les permita ejercer la plenitud de sus posibilidades como motoras de crecimiento y desarrollo, se requiere de un cambio estructural, que reduzca las desigualdades con especial atención en las mujeres que tienen mayores niveles de vulnerabilidad, “por lo que a usted compañero le pedimos declarar un gobierno propulsor de la equidad y el respeto, un gobierno preventivo no reactivo ante la violencia de género, un gobierno por y para la gente como lo soñó José Francisco Peña Gómez.

Mientras que el representante de la juventud del proyecto presidencial Ramón Alburquerque 2024-2028, Gabriel Juan de Dios, expresó en nombre de los cientos de jóvenes presente en el acto, su admiración y respeto a la dirigencia del PRM represente, al indicar que hoy, inicia un nuevo proceso que ha de consolidar como la institución política llamada a dirigir por muchos años los destinos de nuestra nación.

Dijo, en este sentido, que en nombre no solo de los miles de Jóvenes que conforman la Juventud Revolucionaria Moderna (JRM): “Hoy esa raya simbólica se traza en nuestro camino, un momento histórico y determinante que nos pone a todos y todas como protagonistas, y el hoy protagonista de este momento Ramón Alburquerque no traza una raya, me parece escucharle decir a la familia perremeistas con voz fuerte y decidida ¡Entren To’, Entren To’!”, al indicar que sí serán parte de la gestión de gobierno que encabezará el ingeniero Alburquerque en el periodo 2024-2028.

Durante el acto, se rindieron homenajes a los líderes fundadores políticos como el profesor Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, considerados los maestros de la acertada visión de mostrar el camino del pensamiento progresista, a pesar de sus diferencias personales.

También fueron reconocidos los dirigentes que formaron los partidos Revolucionarios Dominicano (PRD y Revolucionario Moderno (PRM), resaltando el ejemplo y enseñanzas de los valiosos líderes y compañeros que hoy no están, pero que figuran en los álbumes inolvidables como luchadores incansables, ellos son, don Ángel Miolán, don Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Jacobo Majluta, Hugo Tolentino Dipp DIPP, Tirso Mejía Ricart, Félix Alburquerque, Winston Arnaud, Hatuey De Camps, Ivelisse Prats Ramírez, Leonor Sánchez Baret y Orlandito Jorge Mera, entre otros.

De igualmente, se reconoció a la diáspora que con su esfuerzo se debe el crecimiento sostenido de la economía nacional, la que durante más de 20 años crece por encima del 5% anual, lo que constituye sin dudas una singular proeza, al inyectar directamente sus copiosas ayudas e inversiones al corazón mismo de la economía y la casi totalidad de las familias dominicanas.

