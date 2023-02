Alburquerque a Abinader: “camarón que se duerme se lo lleva la corriente”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exvicepresidente de la República y miembro de la Dirección Política del partido Fuerza del Pueblo (FP), Rafael Alburquerque, manifestó este lunes estar convencido de que el presidente Luis Abinader se está engañando a sí mismo o su entorno lo está engañando porque no sería cierto que el jefe de Estado no tendría ningún tipo de problema para alcanzar la reelección tal como indicarían los resultados de algunas encuestas hoy.

Sostuvo que las jornadas de afiliación de la Fuerza del Pueblo han sido todo un éxito porque ni siquiera tienen que tocar las puertas de las casas, porque cuando las personas ven las cachuchas verdes les expresan inmediatamente que quieren afiliarse y que “hay que sacar esta gente”.

“Si el presidente cree que tiene un 67 o un 70 %, que tiene asegurado su triunfo, bueno pues que se lo siga creyendo, al camarón que se duerme se lo lleva la corriente, pero la verdad es que la gente está al grito con el precio de la comida y la gente te lo dice, es que esto no lo aguanta nadie”, manifestó.

El exvicepresidente fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Aseguró que los ciudadanos hoy estarían al grito y deseando tener en el poder a una persona con experiencia como el exmandatario y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández.

Aumento salarial

El especialista en derecho laboral insistió hoy en que se debe reclamar con urgencia a las autoridades competentes que inicien las negociaciones para aumentar los salarios de los trabajadores dominicanos, a fin de que estos no sigan perdiendo su poder adquisitivo.

Señaló que en los últimos dos años la inflación ha sido de un 25 %, y el Código de Trabajo de la República Dominicana permite una modificación cuando hay circunstancias excepcionales como sería la actual.

“A los mismos empresarios le conviene el aumento de salario para poder vender sus artículos, si hay más circulante en la calle, más venta hay, de manera que hay que pedir, hay que reclamar, hay que solicitar que esas negociaciones comiencen ya, que se convoque, pero siempre hay una excusa, vuelve y se pospone y creo que no es posible provocar más posposiciones”, manifestó.

Seguridad Social

El exvicepresidente de la República también se refirió al conflicto que existe hoy entre el Colegio Médico Dominicano (CMD) y los actores de la seguridad social, y en ese sentido consideró que toda la sociedad dominicana debe involucrarse y exigir una solución porque no es posible que los afiliados estén pagando hoy por un seguro y que no le estén dando el servicio.

“Mi salud ahora de qué depende, me descuentan y ahora tengo que pagar y no recibir la protección de la seguridad social, entonces estamos cayendo en una medicina de sálvese quien pueda, si yo tengo dinero entonces yo lo puedo solucionar y si no tengo dinero pues sencillamente me muero”, sostuvo.

Consideró que si no hay un acuerdo en poco tiempo el Gobierno dominicano tiene que tomar una decisión porque no es posible que los trabajadores dominicanos sigan pagando un seguro y no reciban atención de la seguridad social.

Ley de Trata de Personas

El dirigente político también consideró que los dominicanos no pueden permitir que en una ley se establezca que la República no puede repatriar o deportar de su territorio a inmigrantes que han sido víctima de tráfico ilícito de personas.

Dijo que si al país llega alguien víctima del tráfico ilícito de personas deberá ser recibida y se le deben brindar las atenciones necesarias, pero asimismo debe ser devuelto a su país de origen, y además, se debe buscar sancionar a los traficantes.

