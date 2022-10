Alberto Then a delincuentes de Villa Mella: “Ellos saben cómo yo soy, tengo los juegos pesados”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, respondió este jueves a las acciones delictivas que han sembrado el pánico y arruinado la paz en los últimos días en una comunidad de Villa Mella, en Santo Domingo Norte, advirtiéndole a sus protagonistas que no les tolerará sus fechorías.

“Ellos saben cómo yo soy, tengo los juegos pesados”, señaló Then al asistir a la celebración del 48 aniversario de la Federación Dominicana de Comerciantes.

El alto oficial sostuvo que desde que se produjeron los tiroteos que dejaron al menos nueve fallecidos en San Felipe, la uniformada ha tomado el control de sus calles, logrando restablecer nuevamente el orden y la paz ciudadana.

“Estamos trabajando para mantener la paz y la seguridad ciudadana en el país, no solo en Villa Mella”, aseguró Then.

En la referida comunidad en los últimos cinco meses se han registrado tres tiroteos que han dejado nueve muertos y ocho personas heridas.

El último de estos casos se produjo el pasado fin de semana en el colmado “Nuevo Mundo”, ubicado en la calle Gloria del sector Vietnam, donde murieron a tiros tres personas y otras cinco resultaron heridas.

De acuerdo a las versiones que maneja la uniformada, el caso se originó motivado por una discusión por la posesión de unos terrenos.

Sobre Chú Vásquez

Then no quiso referirse a las declaraciones del ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, quien el miércoles al ser cuestionado sobre la inseguridad en Villa Mella dijo que él no es general.

“La política de seguridad ciudadana la estamos dirigiendo nosotros, la diseñamos nosotros, ahora la ejecución de la política, porque yo no soy general, es responsabilidad ya de quien ejecuta la política en materia de seguridad ciudadana”, fueron las palabras de Vásquez Martínez.

Relacionado