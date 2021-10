Alberto Tavárez llama a la moderación al director de Migración ante crisis haitiana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y dirigente político Alberto Tavárez consideró que el director general de Migración debe bajar el tono en sus declaraciones sobre la actual crisis haitiana, por entender que pueden generar tensiones adicionales en las relaciones bilaterales entre los dos países.

Tavárez, quien es experto en defensa y seguridad nacional, manifestó que las declaraciones del director de Migración, Enrique García, en el sentido de que en los próximos días se incrementarán las medidas de persecución contra los nacionales de origen haitiano que residen en el país, son inoportunas y pueden ser contraproducentes debido a la gran inestabilidad política y la inseguridad que reina en el vecino país.

El abogado emitió sus comentarios durante su intervención en el programa “Alternativa”, que junto a Héctor Luzón, Yineuri Díaz, Daniel Guillén y Alexis París, y que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Consideró que el director de Migración no debe referirse a temas de política exterior que competen a la jefatura del Estado y al Ministerio de Relaciones Exteriores, debido que “nuestra posición ‘sui generis’ de compartir la misma isla con el Estado haitiano nos obliga a manejar las relaciones bilaterales con mucho tacto”, independientemente de que se considere a Haití como un estado fallido y con precaria gobernabilidad.

Tavárez llamó al director de Migración a no dejarse arrastrar al terreno de la descalificación de toda autoridad en el vecino país y a distanciarse del populismo ultranacionalista, en razón de que hay que mantener algún nivel de coordinación con lo que exista de autoridad en Haití, ante la posibilidad de un intento de penetración masiva o avalancha de haitianos desesperados hacia la República Dominicana como lo están haciendo hacia otros países, así como para mantener cierto control de las bandas haitianas del otro lado de la frontera.

“Los gobiernos no tienen que decir todo lo que van a hacer. Migración tiene toda la autoridad legal para aumentar las deportaciones de haitianos y tomar todas las medidas que le facultan nuestras leyes, pero para eso no tiene que decir que en Haití no hay autoridades y que los haitianos que viven aquí son criminales y que incrementará la persecución contra ellos”, afirmó.

