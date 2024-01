Alberto Tavárez califica PRM como campeones históricos de los préstamos

Por: María Hidalgo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO-. El periodista y abogado Alberto Tavárez calificó como inexplicable la cantidad de préstamos que ha solicitado el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y argumentó que esta situación afectará a más de una generación.

“Están endeudando ya no hasta nuestros nietos, van a endeudar hasta a los tataranietos, entonces no hacen nada con el dinero. No está bien, un país no puede endeudarse de manera tan exagerada”, expresó.

El comunicador se refirió este tema en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, destacó que Faride Raful ha guardado silencio, en defensa del Gobierno de Luis Abinader, ante todos los desvaríos de la presente administración; su discurso no es el mismo que cuando representaba a la oposición.

“En su caso no hay cuestiones de corrupción, es sencillamente que ha aupado todos esos préstamos del Gobierno y que no ha cuestionado nada de lo que ella cuestionaba antes”, agregó el comunicador.

Del mismo modo, Tavárez se refirió al Decreto 1-24 que regula la publicidad oficial como un error táctico, promulgado para presentar al presidente de la República como una persona ética y transparente; que no quiere usar los recursos del Estado.

“Este decreto tiene la finalidad de hacer creer, que se van a manejar con transparencias los fondos públicos de la campaña”.