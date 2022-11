Alberto Tavárez afirma PRM es un “barril de pólvora”; vaticina debacle desde enero 2023

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y aspirante a senador de la Fuerza del Pueblo (FP) por la provincia Monte Plata, Alberto Tavárez, sostuvo este jueves que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) es un barril de pólvora, y no augura mucho éxito al programa nacional de crecimiento que anunciaron porque está dirigido por un “equipito de pequeña liga”.

Consideró que las personas que dirigirán el programa de crecimiento con el cual el oficialista pretende llegar a más de tres millones de militantes para el mes de marzo del próximo año, conforman un equipo “flojo”, además, esa organización estaría prácticamente en crisis.

“¿Va ese equipito de alitas cortas a poder enfrentar la oposición y ganarle?, no hay manera, sobre todo con la situación interna que tienen, esto me lleva a mí a la siguiente conclusión, el PRM es un barril de pólvora a punto de explotar, hay una situación latente ahí, muchos de los dirigentes están esperando todavía hasta la Navidad, pero ya hay dirigentes importantes que nos hemos desvinculado de ese partido”, expresó.

Tavárez, también periodista, emitió sus consideraciones en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, en donde manifestó que los que se inscribirán en el partido oficialista a través de ese programa son empleados del Gobierno.

“Ya ustedes pueden imaginarse cuál será el resultado de eso (del programa de crecimiento), que ahí van a enseñar muchos papeles, empleados públicos que lo van a poner a firmar y se van a inscribir para figurar ahí porque no pueden decir que no cuando vayan y le digan usted tiene que inscribirse en el PRM sino está cancelado, pero inscripción en padrón no es voto”, añadió.

Sostuvo que el equipo del programa de crecimiento y el “grupito de popis” que tiene el presidente Luis Abinader en el Palacio no podrán derrotar la oposición que, en el caso del partido morado ya se cuenta con Abel Martínez como candidato presidencial y Francisco Javier García como jefe de campaña, mientras que en la Fuerza del Pueblo cuenta con Leonel Fernández, “un peso completo”.

Tavárez también consideró que el PRM a partir de enero de 2023 experimentará una debacle porque la “incompetencia” de este gobierno es grande y sería inmenso el disgusto de las bases por los maltratos recibidos.

“Actualmente es un barril de pólvora el partido oficialista, no ha dado pie con bola ni ha resuelto problemas fundamentales. Y comparto la apreciación del senador de Barahona, José del Castillo, que dice no hay una obra fundamental que este Gobierno pueda exhibir”, agregó refiriéndose a unas declaraciones ofrecidas ayer por el legislador en el programa “El Nuevo Diario AM”.

Relacionado