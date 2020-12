Alberto “La Avispa” Puello derrota por nocaut  a Cristian Coria y retiene título Mundial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dominicano Alberto “La Avispa” Puello retuvo su título de campeón interino del peso welter junior de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar por nocaut en el sexto asalto al argentino Cristian Coria en el combate estelar del evento de cierre de una doble cartelera celebrada en el Hotel Catalonia de Santo Domingo y organizada por la empresa Shuan Boxing Promotions.

Puello, único campeón mundial con que cuenta la República Dominicana, impuso desde principio su estilo de pelea, conectando contundentes golpes a la anotomía de su rival, hasta imposibilitando de continuar en la parte final del sexto round este jueves en la noche.

Además de retener su corona mundial, el nativo de San Juan de la Maguana conservó su invicto, ahora con 18-0, con 10 victorias por la vía del nocaut.

Para el argentino se trata de su primera derrota por nocaut en su larga carrera pugilística, en la que presenta un registro de 29 triunfos, siete derrotas, dos empates y 13 nocauts.

Puello se hizo con el título universal en julio del pasado año, cuando venció por decisión unánime a Jonathan “La Maravilla” Alonso, un dominicano nacionalizado español.

Ante Coria, el boxeador dominicano realizó la primera defensa del título.

“El largo tiempo sin subir al cuadrilátero no me ha afectado mis cualidades y por eso no confrontó mayores dificultades para derrotar a Coria”, dijo Puello, visiblemente emocionado, tras finalizar el combate.

Sostuvo que ahora se retomará su pelea contra el cubano Rances Barthelemy, la cual se había pactado en Estados Unidos, pero fue cancelada debido a la pandemia del coronavirus.

“Después de pelear con Barthelemy, la meta será unificar los títulos welter junior de los diferentes organismos que gobiernan el boxeo mundial”, agregó Puello.

Dedicó su triunfo a la empresa Shuan Boxing y su presidenta, Bélgica Peña, así como al Ministerio de Deportes, que estuvo representado por sus vice ministros Franklin de la Motay Elvys Duarte.

Núñez gana título latino

En otro de los combates de la noche, el dominicano Luis Núñez dispuso de Giovanni Gutiérrez, de Nicaragua, para convertirse en el nuevo campeón Fedelatin de las 122 libras de la AMB.

Núñez obtuvo su triunfo por la vía del nocaut, en el cuarto asalto de una pelea pactada a la distancia de diez rounds.

El dominicano dejó su foja en 10-0, con ocho nocauts, mientras que Gutiérrez tiene récord de 10-2 y seis KOs.

De su lado, el dominicano Ranfis Encarnación perdió por descalificación ante el mexicano Tomás Rojas, a quien parecía que dominaba en una pelea que se tornó callejera durante todo el trayecto. La descalificación se produjo en el último asalto.

Meneito también gana

El veterano púgil dominicano Norberto “Meneíto” Jiménez consiguió una dudosa victoria por decisión unánime sobre el nicaragüense Marvin Solano.

Los tres jueces que actuaron en el combate dieron ganador en sus tarjetas Jiménez, quien pareció haber perdido.

En esta velada, la empresa Shuan Boxing finalizó lo que denominó un festival de boxeo internacional.

La primera cartelera fue celebrada el pasado miércoles y en la misma, el dominicano Erick ‘Mini PacMan’ Rosa conservó sus dos fajas latinas, tras superar por decisión unánime al nicaragüense Byron Castellón.