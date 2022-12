Alberto Ávila afirma Danilo Medina opaca aspiraciones presidenciales de Abel Martínez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicesecretario de asuntos municipales de la Fuerza del Pueblo (FP), Alberto Ávila, manifestó que, el expresidente Danilo Medina no permite que el alcalde de Santiago, Abel Martínez se destaque como la figura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Si tú te fijas, cuando Abel Martínez va a una actividad política, Abel Martínez no es el centro de la actividad, quien tiene el micrófono, mayormente, es el presidente del partido, él no lo ha dejado ser el candidato y mientras él tenga ese cerco no va a poder cerco, no va a poder desarrollarse”, expresó.

Ávila realizó estas afirmaciones al ser entrevistado por el periodista Edward Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Pronunció que el tema de las posibles alianzas que completaría la Fuerza del Pueblo de cara a las elecciones de 2024 es amplio y todavía no está claro, pero aseguró que, lo que sí está claro es que la primera vuelta no está garantizada.

“En este caso, alguien va decidir quién va ser el presidente, peor hay que esperar, porque si no se ganan las elecciones en primera vuelta hay que ver que va a pasar en segunda vuelta”, citó.

Omar Fernández

El dirigente político afianzó que el diputado Omar Fernández tiene los números para ganar la Alcaldía del Distrito Nacional en el caso hipotético de que decidiera competir con la alcaldesa Carolina Mejía.

“Si Omar Fernández sale a la Alcaldía puede ganar, si sale. Porque también es bueno recordar que Omar ha hecho un excelente trabajo legislativo y puede también participar en el proceso de la senaduría del Distrito, pero para eso hay que esperar que la Comisión Nacional Electoral tome las decisiones”, expresó.

Delincuencia

Al ser abordado sobre la inseguridad ciudadana, Ávila expuso que la delincuencia es un tema fundamental, en especial para el ciudadano de a pie y aunque se reconoció que se ha tratado de controlar, cree que no se ha logrado nada.

En ese sentido, consideró que la solución a este problema podría estar en establecer controles policiales por cuadrantes y sectores vulnerables.

