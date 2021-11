Albert Pujols vive “un sueño hecho realidad” en Lidom

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- A sus casi 42 años y ya habiendo cumplido su contrato de 10 años y US$240 millones en la temporada recién concluida de Grandes Ligas, Albert Pujols está viviendo un “sueño hecho realidad” con los Leones del Escogido en la Liga Dominicana (LIDOM).

El miércoles, el futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown empujó la carrera del empate y la de la victoria con doble y sencillo para ayudar al Escogido a derrotar a los Gigantes del Cibao y poner su récord en 6-6 en la presente campaña invernal. De hecho, el oriundo de Santo Domingo ha impulsado la carrera del gane en dos de los seis triunfos de los “melenudos”, ya que dejó en el terreno a la oposición en su primer partido con el equipo rojo hace una semana y media.

Pujols ha logrado más que la gran mayoría a nivel de Grandes Ligas en una carrera de 21 años, con 679 jonrones, 3,301 hits, tres premios a Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, 10 convocaciones al Juego de Estrellas y dos anillos de Serie Mundial. Pero ahora, por primera vez en su trayectoria en el béisbol profesional, participa en la liga de su país, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal—donde vendía sándwiches y “frikitakis” como adolescente con su madre y su padrastro.

“Es una cosa que yo siempre voy a tener, memorias bonitas en mi vida”, dijo Pujols en una entrevista publicada en la página de YouTube del Escogido tras su victoria sobre los Gigantes.

Seleccionado en el Draft de LIDOM por los Gigantes hace 19 años, disfruta Pujols esta primera experiencia jugando en dicha liga tras el canje a finales de octubre que lo llevó el Escogido.

“Para mí, esto es un sueño hecho realidad y le doy gracias a Dios, que me ha dado esta oportunidad de estar aquí. Me siento bien cómodo con esta organización, con estos muchachos”.

En realidad, Pujols no está “quemando la liga” al bate. Lleva promedio de .200 (30-6) en ocho partidos, con un solo extrabase. Pero sí ha impactado con los batazos antes mencionados para ganar juegos y con su presencia en general, usando el número 5—gentilmente concedida tras su retiro por la leyenda de los Leones Junior Noboa, actual comisionado de béisbol en la República Dominicana.

“Tratando de ajustarme a la liga”, comentó Pujols. “Tratar de hacer lo mejor que pueda para ayudar a esta organización, este equipo a ganar. Me siento 100%. Si no, no estuviera aquí jugando y dándole a la fanaticada lo que siempre han querido, ver a Albert Pujols aquí en la liga invernal.

“No me gusta poner excusas, así que yo siempre voy a estar ready. Quizás no he comenzado la liga invernal como yo quiero, pero al final, yo creo que (se trata de) hacer lo mejor que pueda cada vez que estoy jugando en el lineup y dar el 100% y ayudar a los muchachos aquí”.

Pujols no es acompañado ahora mismo por su familia, pero el veterano espera que eso cambie pronto. Y también espera que sus seres queridos puedan captar el sentir del ambiente en la liga.

“Espero que cuando vengan a los juegos, lo disfruten de verdad, para que vean cómo se juega la pelota en las ligas invernales”.

