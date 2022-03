Albert Pujols tendrá su “último baile” con los Cardenales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Albert Pujols señaló este lunes que no habrá otro equipo en su recorrido en las Grandes Ligas, por lo cual su “último baile” en MLB será con los Cardenales de San Luis.

“Este es el último uniforme que me voy a poner en las Grandes Ligas. Quizás me motive a jugar un par de juegos más en la liga invernal, pero en las Grandes Ligas, aquí se para la guagua”, explicó Pujols este lunes a la prensa.

Esta afirmación de Pujols, indica que no planea jugar con otro equipo en MLB, aunque no dice de plano que no tendrá en sus planes ir más allá del 2022, como también deja claramente abierta la puerta de jugar nuevamente en la liga dominicana, donde accionó en el pasado torneo con los Leones del Escogido.

Pujols, quien inició su carrera con los Cardenales, estará nuevamente al lado de sus antiguos compañeros Yadier Molina y Adam Wainwright, con quienes compartió grandes momentos en sus primeros 10 años de carreras, con la chaqueta del equipo de San Luis.

“La motivación de Yadi (Molina) y de Wainwright, la relación que tenemos, la historia que tenemos juntos, ganando anillos de la Serie Mundial, la verdad fue una influencia muy grande para volver aquí”, dijo Pujols, quien firmó un acuerdo de un año, a cambio de 2.5 millones de dólares para regresar a San Luis.

Con dos Series Mundiales, un premio Novato del Año y tres premios al Jugador Más Valioso en su paso de 10 temporadas con los Cardenales, indudablemente en San Luis están registrados los momentos más brillantes en una carrera que está destinada al Salón de la Fama de Cooperston.

El próximo objetivo de Pujols es alcanzar los 700 jonrones, para cerrar su histórico paso por las Grandes Ligas con broche de oro.

