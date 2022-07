﻿Albert Pujols﻿ supera a Musial: “Significa mucho para mí”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARO, NEW YORK.- De regreso en el Busch Stadium para su primer Día Inaugural allí desde el 2011 a comienzos de esta temporada, el dominicano Albert Pujols reconoció no haber podido contener las lágrimas, como parte de una emocionante tarde en abril. Sin embargo, no fue por las razones que uno cree.

El Día Inaugural en San Luis suele ser especial, porque es un momento en el que la franquicia intenta tener presentes a sus mejores leyendas en el Busch Stadium. Llegan con una chaqueta roja puesta e ingresan al terreno en unos convertibles, para recibir la ovación de sus aficionados de siempre. Pujols no estaba con esa chaqueta ese día, pero también era una de las leyendas volviendo al Busch Stadium para su última temporada.

Pujols llevará sus décadas de bambinazos al Derby

Durante su primer paso con los Cardenales, Pujols siempre se maravillaba de los Días Inaugurales, porque tenía la oportunidad de hablar con algunas de las leyendas del deporte. Esta ocasión fue diferente, al no poder contar físicamente con Stan Musial, Bob Gibson, Lou Brock y Red Schoendienst – los cuatro fallecidos miembros del Salón de la Fama que habían creado un vínculo con el dominicano en los años previos.

“Fue algo bien emocional para mí, porque siempre recuerdo a ellos – Gibson, Stan, Lou y Red”, confesó Pujols por primera vez, en el triunfo de su equipo por 6-1 sobre los Filis el lunes. “Ellos fueron los que me entrenaron, me ayudaron y me guiaron. Realmente fue emocional. Definitivamente los extraño. El legado que dejaron es impresionante”.

Los recuerdos de Musial que tiene Pujols estuvieron bien presentes el lunes en la memoria del dominicano, cuando conectó un doblete hacia el jardín derecho para superar a la leyenda de los Cardenales con su extrabase número 1,378. El doble le permitió a Pujols ascender al tercer puesto histórico en ese departamento – un puesto por delante de Musial.

“Probablemente estaba mirando desde arriba y sonriendo”, expresó Pujols sobre Musial. “Probablemente exclamó, ‘Una vez más, lo hiciste’. Me refiero a que, ni siquiera tengo palabras para describir mis sentimientos por todo el respeto que le tengo a Stan y a toda su familia, y el legado que dejó en esta organización y en mí. Eso significa mucho para mí”.

Pujols abrió el séptimo acto haciendo swing a una recta afuera del abridor de Filadelfia, Aaron Nola, para dar un batazo que se estrelló contra la cerca del jardín derecho. Pujols llegó fácilmente a la intermedia para agenciarse el extrabase y poco después pidió la bola para mantenerla en su vitrina de trofeos.

Hank Aaron (1,477) y Barry Bonds (1,440) son los únicos jugadores que han conectado más extrabases que Pujols en la historia de Grandes Ligas. Pujols, quien tiene previsto retirarse al final de esta temporada, fue invitado al Juego de Estrellas especialmente por el Comisionado Rob Manfred, junto al venezolano Miguel Cabrera.

El domingo, Pujols conectó un jonrón para llegar a 684 batazos de vuelta entera en su ilustre carrera.

Relacionado