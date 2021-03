Albert Pujols irá tras los 700 jonrones en las Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La perspectiva del dominicano Albert Pujols sobre el legado que espera dejar en las Grandes Ligas parecen haber cambiado mientras más se acerca al final de su carrera y es que este miércoles ha revelado su interés por alcanzar los 700 jonrones en una trayectoria digna del Salón de la Fama de Cooperstown.

“Si estoy cerca de eso, ¿por qué no? No trato de perseguir números, pero 700 es un número grande”, le dijo a USA TODAY Sports.

Pujols, quien se aproxima a la última temporada de su contrato con los Angelinos de Anaheim, ha fletado 662 cuadrangulares en su carrera de 20 años en el béisbol de liga grande, situándose en el quinto lugar de todos los tiempos, solo detrás de Alex Rodríguez (696), Babe Ruth (714), Hank Aaron (755) y Barry Bonds (762).

“Si no vuelvo a firmar con los Angelinos, tendré que encontrar un equipo que me dé esa oportunidad. Ojalá hubiera podido mantenerme saludable y no haber tenido esas lesiones. Imagínense si hubiera mantenido el ritmo que tenía cuando estaba en St. Louis, ya tendría 800 jonrones ‘’, expresó el veterano jugador de 40 años de edad.

En sus 11 temporadas con los Cardenales de San Luis, Pujols promedió 40 jonrones por campaña, mientras en sus últimas nueve con los Angelinos, golpeado por las lesiones y por unacontienda recortada en el 2020, debido al Covid-19, su promedio de vuelacercas por año descendió a 24.

Pujols se encuentra 38 palos de vuelta completa para alcanzar la redonda cifra en su carrera en el béisbol estadounidense y tomando en consideración que, en la contienda de 2019, última en la que se disputó el calendario completo de MLB, disputó 131partidos, en los que fletó 23 jonrones, es razonable pensar que necesitará, de por lo menos, un año más para alcanzar los 700 cuadrangulares.

Por el momento, con este comentario Pujols despeja todas las dudas existentes sobre su continuidad o no en el juego, luego de finalizar su actual acuerdo con los Angelinos.