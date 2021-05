Albert Pujols estaría decidido a seguir jugando en las Grandes Ligas

“Albert no es un jugador de la banca”, dijo Minasian. “Sentimos que, para él, por respeto a su persona, mantenerlo en la banca, que no viese acción, eso es algo que no le iba a hacer ningún bien a él, y tampoco al equipo. Nunca hay un buen momento para esto, pero dicho eso, sentimos que es lo mejor para la organización”.