Albert Pujols es nombrado Asistente Especial del Comisionado de MLB

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El Comisionado de Major League Baseball, Rob Manfred, anunció el lunes que el dominicano Albert Pujols ha sido nombrado asistente especial del mismo. El exestelar de los Cardenales, Angelinos y Dodgers será consultor de MLB en temas como la República Dominicana y los vínculos entre la entidad y los jugadores. Como parte de su nuevo papel, Pujols también será analista en MLB Network.

“Más allá de su larga lista de logros en el terreno, Albert es una figura altamente respetada que representa el juego extraordinariamente bien”, dijo el Comisionado Manfred. “Le importa mucho marcar una diferencia en nuestras comunidades. Estamos emocionados de que Albert se una a otros exjugadores que están haciendo un trabajo importante a favor de nuestro deporte y le daremos la bienvenida a su perspectiva en nuestros diferentes esfuerzos”.

Agregó Pujols: “No podría estar más emocionado por este próximo capítulo en mi carrera. El Comisionado Manfred y yo compartimos la misma pasión de hacer crecer el juego en la República Dominicana y anticipo con gusto ver lo que podremos lograr juntos. También estoy agradecido por la oportunidad de unirme a la familia de MLB Network. He sido fan (de dicho canal) desde el principio y no veo la hora de empezar”.

Luego de 22 temporadas, Albert Pujols será Asistente Especial del Comisionado de #LasMayores y además participará como analista de MLB Network. pic.twitter.com/QGFLjaFu5e — LasMayores (@LasMayores) June 5, 2023

En su ilustre carrera como jugador de Grandes Ligas, Pujols—tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional—fue convocado a 11 Juegos de Estrellas en su total de 12 temporadas con los Cardenales, 10 con los Angelinos y una con los Dodgers. El dos veces campeón de la Serie Mundial con San Luis culminó una carrera que concluyó tras el 2022 con un total de 703 jonrones, la mayor cantidad para un jugador nacido fuera de los Estados Unidos. “La Máquina” está noveno en la lista de todos los tiempos en hits con 3,384. Fue parte de la selección dominicana del Clásico Mundial de Béisbol en el 2006 y fue recipiente del Premio Roberto Clemente en el 2008 por su excelencia dentro y fuera del terreno. Además, se adjudicó el Premio Humanitario Deportivo Muhammad Ali de ESPN en el 2022 por sus obras caritativas, notablemente a través de la Pujols Family Foundation.

Pujols se une ahora a un selecto grupo de exjugadores que laboran en diferentes funciones en Major League Baseball. Dicho grupo incluye al Salón de la Fama Ken Griffey Jr., Consultor Senior de programas juveniles; Asistentes Especiales del Comisionado CC Sabathia y Joe Torre; Vicepresidente Senior de Operaciones Dentro del Terreno, Raúl Ibáñez; Joe Martínez, Vicepresidente de Estrategia Dentro del Terreno; el venezolano Grégor Blanco, Rajai Davis, Adam Jones, Dan Otero y Bo Porter del Departamento de Operaciones de Béisbol; y Billy Bean, Vicepresidente Senior de Diversidad, Equidad e Inclusión y Asistente Especial del Comisionado.

Pujols debutará en MLB Network el martes a las 9:00 a.m. ET en el programa MLB Central y continuará el miércoles, 7 de junio a las 10:00 p.m. ET en MLB Tonight, el programa ganador de Premios Emmy. Además, Pujols contribuirá en el lugar de los hechos en la cobertura de MLB Network de la Serie de Londres el viernes, 23 de junio con los choques entre los Cardenales y los Cachorros.

