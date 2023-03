Albert Pujols disfruta de más libertad en su visita al campo de entrenamientos de los Cardenales

EL NUEVO DIARIO, JUPITER, Fla. — Hubo muchos abrazos y apretones de manos cuando Albert Pujols apareció en el campamento de los Cardenales el jueves. Sin embargo, no hubo arrepentimientos.

Pujols visitó en su camino desde Port St. Lucie, donde estaba de visita con su abuela, a Miami, donde asistirá a un juego del Clásico Mundial de Béisbol este fin de semana, aunque no sin antes llamar al mánager de los Cardinals, Oliver Marmol, para asegurarse de que estaba bien. con eso.

Desde que se retiró del béisbol en el otoño, Pujols ha estado jugando mucho al golf (actualmente tiene un hándicap de 2.5 y recientemente participó en el Waste Management Open pro-am en Phoenix) y ha viajado a varios eventos, tanto en NBA All- Fin de semana de estrellas (y participación en el Juego de Estrellas de Celebridades de la NBA) y el Super Bowl.

“Simplemente disfruto haciendo las cosas que quería hacer, pero debido a mi horario y mi carrera durante 22 años, [por] lo cual estoy agradecido y bendecido, no pude hacerlo”, dijo Pujols. “Ahora tengo mi propio horario prácticamente para hacer las cosas que quería hacer en ese entonces y que no podía hacer. Ahora soy capaz de hacerlo”.

El jugador de 43 años planea disfrutar de su nueva libertad durante los próximos meses, pero Pujols probó por primera vez el lado de entrenador el mes pasado en Arizona, donde pasó una semana en el campamento de los Angelinos como parte de su papel como asistente especial con el club.

“He aprendido tanto de tantos grandes jugadores en mi carrera que creo que tengo mucho que ofrecer y retribuir”, dijo Pujols. “Sería realmente egoísta de mi parte guardarme eso para mí. Creo que, al final del día, solo se trata de seguir creciendo en el juego, y la forma en que lo haces es, con suerte, dar la poca sabiduría que sabes a los jugadores jóvenes. Eso es algo que hice el año pasado, lo hice con los Dodgers, lo hice con los Angelinos y creo que continuaré haciéndolo mientras esté vivo. Creo que eso es parte de la responsabilidad que tenemos como jugador”.

¿Cuánto tiempo podría pasar antes de que veamos a Pujols de regreso con el uniforme de las Grandes Ligas en calidad de entrenador o gerente? Cuando se le preguntó si podía imaginarse a sí mismo asumiendo ese papel, el miembro del Salón de la Fama no tuvo que pensar en su respuesta, aunque se negó a poner ningún tipo de cronograma en tal escenario.

«Por supuesto; Creo que sucederá”, dijo Pujols. “Cuando la oportunidad me llame y sea la oportunidad adecuada, la revisaré y veré si es lo mejor para mí. A partir de ahora y en los próximos dos años, definitivamente disfrutaré lo que estoy haciendo”.

Pujols no tomó un bate durante su semana con los Angelinos, sino que ofreció consejos a los jugadores jóvenes, transmitiendo más de dos décadas de lecciones que aprendió durante su notable carrera.

“Algunas personas me preguntaron si [me] lo perdí; No. Me preparé mental y físicamente”, dijo Pujols. “Mi carrera fue bastante impresionante y exitosa, pero ponerme el uniforme y simplemente entrar en la jaula, estar en el campo con los jugadores jóvenes ahora como entrenador o como asistente del gerente general es bastante increíble. No tengo que tener mi mente en la jaula tratando de prepararme para la temporada. … Me lo pasé muy bien y lo disfruté, así que espero poder seguir haciendo más de eso. El futuro de este juego son los jugadores jóvenes”.

El futuro inmediato de Pujols incluye muchas rondas con su hijo, AJ, un estudiante de último año de 22 años en el equipo de golf de la Universidad Vanguard. El mayor de los Pujols todavía gana la mayoría de los enfrentamientos cara a cara, aunque admitió que su hijo puede superarlo por 20 yardas.

“Y manejo la pelota bastante decentemente”, dijo Pujols. “Él puede golpear la pelota ahí fuera”.

El total final de jonrones de Pujols fue de 703 cuando colgó sus remates, lo que lo ubica en el cuarto lugar de la lista de todos los tiempos. No ha tenido la tentación de tomar ningún golpe en la jaula esta primavera, aunque jugó en un juego de softbol en la República Dominicana, defendiéndose con un par de jonrones.

Cuando un reportero le preguntó en broma si eso significaba que el total de jonrones de su carrera ahora debería ser 705, Pujols sonrió.

«Creo que es 706», dijo. «Golpeé tres, en realidad».

