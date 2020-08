VÍDEO: Albert Pujols alcanza otro hito; supera a Alex Rodríguez en impulsadas

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El dominicano Albert Pujols alcanzó el lunes otro hito en su increíble carrera, al superar a Alex Rodríguez para quedarse en solitario en el segundo lugar del listado de rayitas empujadas de por vida en las Grandes Ligas con 2,087, de acuerdo con el Elias Sports Bureau, en una nota colgada en el portal MLB.com.

Pujols alcanzó la marca con un sencillo remolcador con dos outs en la quinta entrada ante un envío en cuenta de 0-1 del dominicano de los Astros, Framber Valdez. De acuerdo con el Elias Sports Bureau, la compañía de estadísticas oficial de Major League Baseball, el líder de todos los tiempos en remolcadas es Hank Aaron con 2,297, seguido ahora por Pujols.

El capítulo de las remolcadas en libro de récords puede ser un poco confuso. Para empezar, las fletadas no se convirtieron en una estadística oficial hasta 1920, lo que significa que Elias no considera a Babe Ruth y Cap Anson como miembros del club de los 2,000 remolques, aunque en algunos sitios se considera que ambos llegaron a ese umbral al incluir retroactivamente las empujadas conseguidas antes de 1920. En esos listados, Ruth está por encima de Pujols.

