Al revelar métodos de suicidio, medios de comunicación estarían ayudando a que se repliquen 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Fundación Ángeles de la Guarda, Pilar Sánchez, advirtió que los medios de comunicación cometen un grave error al hablar sobre los métodos de suicidio, debido a que es donde inicia el efecto de la multiplicación.

“El método no se debe decir en medios de comunicación, que lo sepan todos. Porque hay personas que lo van a replicar, en su mente enferma van a decir si a esa persona le funcionó utilizar ese método, entonces a mí me debe funcionar también, de ahí que si una persona que cometió suicidio de una forma en los próximos días o meses otros más lo van a intentar utilizando el mismo método”, explicó.

Sánchez fue entrevistada por la comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que transmite la plataforma digital El nuevo Diario TV.

(Ver programa).

La psicológica clínica reveló que a nivel mundial las tasas de suicidio son más altas en hombres, debido a que utilizan métodos más letales, mismos que insistió, no deben ser revelados.

“Las mujeres lo intentan más que los hombres, pero los hombres utilizan métodos más contundentes, me voy a reservar los métodos, porque unos de los errores que se cometen hoy en día es hablar de los métodos, porque de ahí es que se da el efecto de multiplicación de los suicidios cunado salen en la prensa”, reiteró.

En el caso de República Dominicana, expuso que informaciones emitidas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), registraron un incremento de los suicidios desde el 2020 con relación a años anteriores; sin embargo, lo más alarmante no es que entre 6 o 7 por cada 100 mil habitantes lo practiquen, sino la poca importancia que República Dominicana le presta a este tema.

“Las personas no se preparan para el suicidio, por ejemplo, se hacen campañas para la prevención de enfermedades cardíacas, el cáncer de mama, diabetes, pero no se hacen campañas, no se crean políticas para favorecer a las personas que sufren de enfermedades mentales”, expuso.