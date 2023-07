Al presidente Abinader, por los medicamentos de alto costo

I.- Quisiera no estar equivocado

1.- No me creo ser portador de la verdad exclusiva; nada de lo que expongo lo hago con la creencia de que es axiomático, como tampoco me he formado la idea de que en lo que creo no se puede controvertir.

2.- Me he equivocado infinidad de veces; sin proponérmelo he metido la pata. Por haber caído en distracción, por un lapsus, he actuado como un desorientado cualquiera.

3.- En el accionar familiar, profesional y político, al igual que en mi vida privada y pública, jamás he creído ser infalible. No pienso que al obrar no puedo fallar, por muy seguro que esté de lo que ejecuto.

4.- Depositar confianza que excede y se sale de lo normal, aun en mi tercera edad, me ha llevado a terribles y amargas decepciones. Estar de confianzudo me ha hecho caer en profundo decaimiento de ánimo.

5.- Pero, por encima de todo, sigo apegado a la idea de que no debo ser incrédulo, y en alguien debo depositar confianza, porque no todo está perdido.

6.- Partiendo del criterio anterior, creo no estar equivocado por entero cuando digo que la mejor formación que puede adquirir el ser humano es la que los padres aportan en el hogar, aunque muchos progenitores llegan a ser víctimas de descendientes.

II.- Por creer en la formación del presidente Abinader

7.- Los conceptos encadenados que he expuesto anteriormente, tienen por finalidad darle base a lo que explico a continuación, que espero sea tomado en consideración por el presidente Luis Abinader.

8.- Desde hace muchos años conozco a la familia Abinader Corona, llegando a ser abogado, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, de su abuelo paterno, así como tener relaciones de amistad con su padre.

9.- Por tal razón he escrito y lo reitero, que Luis Abinader Corona, desde la función del Poder Ejecutivo, puede cometer y ha cometido errores, pero no es una persona malvada.

10.- Entonces, porque la Constitución política dominicana convierte al Poder Ejecutivo, en alguien que tiene la virtud para socorrer a un ser humano en estado de emergencia, creo que Luis puede ir en auxilio de los afectados que necesitan medicamentos de alto costo.

11.- Sé lo que significa alto costo, porque estas dos palabras representan la vida de personas con enfermedades que requieren cada mes medicamentos que oscilan entre 80,000 y 300,000 pesos dominicanos.

12.- Tengo conocimiento directo de enfermos de cáncer muy avanzado, que para mantenerse con vida deben aplicarse mensualmente un medicamento con un precio de RD$ 320,000.00.

13.- Referirse a una medicina cara para enfrentar una patología que es inminente atacarla, no es cuestión de pesos y centavos, sino de tener compasión, apiadarse, conmoverse del dolor ajeno, e ir en ayuda de su prójimo.

14.- Un medicamento de alto costo debe ser suministrado por el Ministerio de Salud Pública, a personas con afecciones graves y de escasos recursos económicos, que en nuestro país no son otros que aquellos que carecen de lo indispensable para vivir.

15.- Las personas afectadas, merecedoras de medicamentos de alto costo, son las que de manera accidental se ven en la obligación de hacer uso de un fármaco específico que le permite prolongar su existencia. Entonces, estamos hablando de un remedio que excluye cualquier otro.

16.- Decidir quién necesita y recibe una medicina de alto costo, no debe estar a voluntad y decisión de un ser cualquiera, de un individuo sin alma, o sea, un insensible, carente de condiciones para saber lo que es humanismo.

17.- No ignoro que estamos viviendo en una sociedad de simuladores y corruptos de todos los calibres, pero el presidente Abinader, se supone, debe tener personas confiables que le merezcan credibilidad.

18.- Sería una sana decisión del presidente Abinader, que saque un momento de su tiempo y haga suyo el sufrimiento, el dolor y la angustia de un pobre, de un menesteroso con una enfermedad fatídica, cuando él ni su familia disponen de una elevada suma mensual para comprar una medicina y así continuar viviendo.

19.- Una enfermedad catastrófica puede alojarse en cualquier cuerpo humano, pero lo peor es que la víctima sea un pobre. En nuestro país es un acto de humanismo que el presidente de la república, llegue a socorrer al desdichado aquejado.

20.- La opinión que tengo de la persona de Luis Abinader Corona, es la de un ser humano con condiciones para tener compasión por la situación en la que se encuentra un pobre que necesita un medicamento de alto costo para atacar una enfermedad mortal.

Por último, aprovecho la ocasión para hoy, 12 de julio, fecha del cumpleaños del presidente Abinader, desearle mucha salud, larga vida y que mantenga lucidez para darle solución a los problemas de toda índole que vivamente lesionan a las grandes mayorías nacionales.

Por: Ramón Antonio Veras

