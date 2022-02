Al PLD le conviene pactar una reforma constitucional

Si la mayoría de la cúpula del PLD no tuviese en modo avión -en silencio, con contadas excepciones (los precandidatos, el presidente del partido, el secretario general y uno que otro del CP)-, estaría conteste con una reforma constitucional, tomando como referencia la que ha propuesto el presidente Luis Abinader; y sobre todo la que atañe a la figura de un fiscal o procurador independiente -que necesariamente no debería excluir a políticos-; aunque no sobre el 50+1 -que debería prevalecer-. Los demás puntos, de la referida iniciativa, bien podrían consensuarse.

¿Pero, porque le conviene al PLD pactar una reforma constitucional? Sencillo: a) el PLD; o más bien, su presidente actual, hizo o dio señales de intentar una reforma constitucional en 2019 -aunque luego desistiera-, b) la narrativa de que la constitución “no se toca” -y más venida de quien la tocó en 2010, e hizo su arquitectura incluido el “vuelve y vuelve”, que no es más un estribillo o algo que se pueda sustentar por mucho tiempo; y más si sabemos que las constituciones, !todas!, son construcciones políticas-históricas que responden a estadio de desarrollo institucional de un determinado país-; y c) al PLD le conviene, y mucho, enviar el mensaje político-institucional de que, también, le interesa un Ministerio Público independiente -no así una rehabilitación de su presidente que puede esperar-.

Además, el PLD debe tratar de trazar una línea opositora beligerante, pero a la vez constructiva y de diferenciación, racional y política, sobre cualquier coincidencia con la franquicia Fuerza del Pueblo (FP), pues no son aliados y este último se nutre, casi exclusivamente, de su nicho electoral y membresía. Hasta tanto, en nuestra opinión, debe verlo y entenderlo como un adversario político-electoral que, incluso, le hizo oposición rabiosa y se alió al PRM para desalojarlo del poder.

Y encima, hoy; aunque libreto-engaño, vende y promueve la mentira política de que representa cabeza de oposición, al tiempo, que lucha por destronar al PLD de ese sitial que la JCE -2020- certificó. Se suma a esa pretensión el hecho, insólito o masoquista, que, incluso, parte de su cúpula, puja por una alianza con el ex que no le importa un carajo el PLD (en el fondo, esa puja, pudiera leerse, como que esos del CP obvian que en su partido hay seis aspirantes y que Leonel Fernández solo aspira a presidente -Lo de Balaguer-Peinado (1996), no quiero ni imaginármelo-)

Pero volviendo al tema central -una posible reforma constitucional-, el PLD debería, por coherencia, ser el partido menos opuesto a tal iniciativa, pues la intentó en 2019; pero, además, porque, en política, no debe haber tema tabú ni sobre el cual haya que arrogarse exclusividad propositiva.

Finalmente, que presidente dominicano, contemporáneo o no, no se ha planteó una reforma constitucional bajo cualquier excusa o subterfugio. Por ello, no veo el temor-miedo, a aferrarnos a un edificio constitucional que necesita complementación y arreglos de entuertos. Otra cosa, es, que un partido, dizque de posición, apruebe todo; o centre toda su energía opositora en dicha reforma; o peor, que sus legisladores se despachen por su cuenta…… (o qué tal reforma termine en un trueque). ¡Eso sí sería grave…!

Por Francisco S. Cruz

