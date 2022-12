Al pastor Molina hijo le preocupa juventud admire a Tokischa y Bad Bunny pero no conoce padres de la patria

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor Ezequiel Molina hijo afirmó este jueves que los valores cristianos representan el verdadero paradigma del cual se ha olvidado el mundo actual, por lo cual se ha desencadenado la crisis que se expresa en la familia, en el consumo de drogas, la marginalidad social, la delincuencia y narcotráfico.

En ese sentido Molina, el vicepresidente de la organización cristiana “La Batalla de la Fe”, dijo que centrará su mensaje del primero de enero en la tradicional La Batalla de la Fe bajo el lema “avívanos”, el cual es un clamor de un pueblo que ve cómo “la sociedad está moribunda, en camino hacia el ocaso moral y espiritual”.

Definió “avívanos” como un llamado de reacción ante la crisis evidente en nuestra juventud, “que admira a Tokischa y Bad Bunny pero no conoce de los padres de la patria, que no conoce de Dios, que no ama la vida y se desvía hacia la banalidad del consumo de drogas, promiscuidad sexual e improductividad”.

A juicio de Molina, hijo homónimo del pastor Ezequiel Molina Rosario, presidente de La Batalla de la Fe, si se pusieran en práctica los valores cristianos, esos problemas que agobian a la sociedad, no existieran o no fueran tan graves.

Mediante un comunicado de prensa, enfatizó que “avívanos” es un clamor para que la iglesia no se deje arrinconar por las filosofías humanistas que desean sacar a Dios del corazón del pueblo.

Para Molina hijo el principal reto de la Batalla de la Fe es mantenerse como una lámpara en medio de las tinieblas, alumbrando para que no se pierda la esperanza en una sociedad donde hay mucha confusión, y ofrecimientos no santos para seducir a la gente de Dios.

Instó a los líderes religiosos a que “salgan de la cueva” y se sitúen en el medio para llevar el mensaje de orientación a una sociedad que siempre necesita se encarrilada por buenos senderos.

El líder evangélico recordó que la Batalla de la Fe es un escenario donde reciben el mensaje profético, e hizo un llamado a rechazar de forma vehemente el pecado en todas sus manifestaciones, Injusticias, asesinato de niños no nacidos, y sexualidad invertida, etc.

Lamentó que la palabra de Dios, la cual es la guía que se ha perdido u olvidado, producto del envanecimiento que afecta la humanidad en nuestros días. “Lo digital es un cambio de medios, pero no puede cambiar lo que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios alimenta integralmente y le da sentido a la vida”, dijo.

Ezequiel Molina se quejó de que muchos gobernantes, quizás para congraciarse con las corrientes globalistas del último tiempo han pisoteado los ideales de quienes fundaron la Republica Dominicana.

“Necesitamos que quienes nos gobiernan ahora y pretenden hacerlo en el futuro, respeten a Dios, respeten los valores cristianos de nuestros fundadores y se llenen de valor rechazando la agenda de inmoralidad y anti dominicanos que promueven algunos organismos internacionales”, sentenció el pastor.

Recalcó que como organización cristiana hacen papel social, pero que el mejor aporte es transformar personas a través el poder del evangelio e invitó a participar en el evento religioso La Batalla de la Fe que se celebrará cada 1ro de enero en el Estadio Olímpico.

Relacionado