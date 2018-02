Al menos ocho niños muertos en Venezuela por comer yuca amarga

Salanova que hace una semana denunció la muerte de seis niños y un anciano, dijo hoy a Efe que en los últimos días otros tres miembros del mismo sector murieron por esta misma causa y que en total se trata de ocho menores de edad y dos adultos.

“Murieron ocho niños (…) este lunes falleció otra niñita porque fueron grupos familiares que se intoxicaron”, dijo Salanova que apuntó que 52 personas de la comunidad llamada La Línea del estado Aragua tomaron de la misma sopa que contenía yuca amarga.

“La yuca amarga es cianuro”, dijo la diputada al reiterar que es competencia del Estado retirar de las ventas formales o informales este tubérculo e informar a las comunidades sobre el riesgo de comerlo.

Según Salanova, una de las familias afectadas que perdió a varios de sus miembros con esta intoxicación alimentaria “fue visitada por la policía política” lo que a su juicio se hizo “para amedrentar a la gente”.

También explicó que se trata de personas de muy pocos recursos que lograron comprar esta yuca porque era uno de los productos que podían pagar.

Dijo que los afectados le explicaron “que si desayunan no almuerzan” pues no cuentan con más alimentos y que la caja de comida subsidiada que vende el Estado -conocida como Clap- hace mucho tiempo que no llega al sector.

El bloque de parlamentarios del estado Aragua ya envió un documento a la Fiscalía para que averiguara este caso, de acuerdo con Salanova.