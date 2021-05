(VIDEO) Al menos cuatro muertos en incendio en ala para covid de hospital en Brasil

EL NUEVO DIARIO, RÍO DE JANEIRO.- Al menos cuatro personas murieron este viernes víctimas de un incendio ocurrido en la sección destinada a pacientes con covid-19 en un hospital de Aracaju, capital del estado brasileño de Sergipe, confirmaron fuentes oficiales.

De acuerdo con la Alcaldía, el incendio comenzó a primera hora de la mañana, pero fue rápidamente controlado por el Cuerpo de Bomberos.

De los 60 pacientes que estaban internados por el coronavirus en esa sección del Hospital Municipal Doutor Nestor Piva, 35 ya fueron transferidos a otros centros de salud de la ciudad.

NE Notícias vem informando sobre incêndio na ala com pacientes com a Covid-19, no Nestor Piva, em Aracaju. Um dos pacientes que estavam sendo transferidos para outras casas de saúde veio a óbito. Cerca de 60 estão sendo transferidos. pic.twitter.com/vEXaj9SP0V

— NE Notícias (@nenoticias) May 28, 2021