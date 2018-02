Al menos 77 muertos por ataques en feudo opositor sirio cerca de Damasco

EL NUEVO DIARIO, BEIRUT.- Al menos 77 de personas murieron hoy y más de 250 resultaron heridas por ataques aéreos y de artillería contra la región de Guta Oriental, el principal feudo opositor de las afueras de Damasco, en medio de preparativos de una posible ofensiva gubernamental en la zona.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, esas personas perdieron la vida por los bombardeos de aviones y helicópteros de origen desconocido, así como por los disparos de artillería por parte de las tropas leales al presidente sirio, Bachar al Asad, en Guta Oriental.

El mayor número de fallecidos se registró en la población de Hamuriya, donde al menos veinte civiles perecieron en los ataques aéreos.

El resto de víctimas mortales se produjo en Saqba, Mesraba, Kafr Batna, Beit Saua, Haza, Otaya, Yisrín y Zamalka, indicó el Observatorio.

Desde el interior de Hamuriya, un portavoz del opositor Consejo Local de esta población, que se identificó como Ismail, dijo a Efe por internet que “hay una campaña histérica de ataques de artillería y de aviones y helicópteros contra barrios residenciales”.

Ismail, que describió lo ocurrido hoy en Hamuriya como “una masacre”, confirmó que los ataques ocasionaron la muerte de veinte civiles, entre ellos menores y mujeres.

“Los bombardeos son contra civiles, no ha habido ninguno contra los frentes de batalla”, lamentó.

“Primero, hubo un bombardeo en el que varios aviones lanzaron ocho cohetes contra un barrio residencial, luego arrojaron otros seis proyectiles contra otro barrio”, afirmó Ismail.

Agregó que a esto siguió un ataque de helicópteros que arrojaron barriles de explosivos contra Hamuriya.

El portavoz explicó que, cuando hay bombardeos, los civiles intentan esconderse en sótanos, “pero no hay muchos edificios que los tengan, su número es escaso o no cabe todo el mundo, así que los civiles que no encuentran sótanos se quedan en sus casas y se encomiendan a Dios”.

Ismail detalló que Hamuriya carece de hospitales y lo único de lo que dispone es de un centro médico de primeros auxilios, donde escasean medicinas y equipamiento.

La Defensa Civil Siria, que presta labores de rescate en áreas fuera del control del Gobierno, se hizo también eco de los bombardeos en áreas de Guta Oriental y publicó varios vídeos grabados poco después de los ataques.

En una de esas grabaciones, los también llamados “cascos blancos” mostraron imágenes del bombardeo en Hamuriya en las que se veía a civiles deambulando desorientados por la calle e importantes daños en edificios.

En las últimas semanas, cientos de personas han perdido la vida por el aumento de los ataques contra Guta Oriental, donde la ONU calcula que hay unas 400.000 personas atrapadas por el asedio gubernamental.

El 14 de febrero entró el primer convoy humanitario en esa región, organizado por la ONU y la Media Luna Roja Siria, desde finales de octubre.

El Observatorio reveló que actualmente hay conversaciones entre las facciones que operan en Guta Oriental y las autoridades sirias, con mediación rusa, para lograr un acuerdo de “reconciliación”.

Ese tipo de pactos se suelen alcanzar en áreas asediadas y básicamente suponen una rendición de los rebeldes y la entrega de la zona que controlen a sus adversarios, a cambio de que se les permita salir con sus familias a otras partes del país en manos opositoras.

De acuerdo al Observatorio, en los alrededores de Guta Oriental hay una movilización castrense como preludio de una ofensiva gubernamental, en caso de que fracasen las negociaciones, que estaría liderada por el general Suheil Hasan, alias “El Tigre”.

Hasan comandó en el pasado las operaciones militares contra el grupo terrorista Estado Islámico en la ciudad de Deir al Zur y contra los rebeldes en la urbe de Alepo, que se saldaron con el triunfo del Ejército sirio.

Sin embargo, el portavoz de la Legión de la Misericordia, Waiel Olwan, cuyo grupo actúa en Guta Oriental, negó a Efe que haya conversaciones con el Gobierno sirio.

“Desmentimos cualquier negociación con el régimen de Al Asad en Guta y responderemos a cualquier ataque”, aseguró Olwan, quien señaló que no han recibido respuesta alguna por parte de Rusia a las condiciones presentadas por los rebeldes en el pasado. EFE