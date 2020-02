Al laboratorio de maldades se les está terminando el libreto

Lo que ha ocurrido en los últimos días en la República Dominicana no es mas que la ejecución de un guión bien orquestado por políticos del patio en asociación con cómplices internacionales, para llevarnos a una situación de caos y desorden que no conduce a nada y va a afectar a todos, donde lamentablemente se han integrado a la lucha política personas que parece no se dan cuenta que ellos son los primeros que tienen bastante que perder.

Para nadie debe ser ya un secreto que lo ocurrido con las elecciones municipales, el problema, a del voto automatizado, fue el resultado de una conspiración ejecutada con un objetivo triple:

primero mantener el argumento de que hubo fraude en las elecciones primarias del mes de octubre;

mantener el argumento de que hubo fraude en las elecciones primarias del mes de octubre; segundo desacreditar y descabezar a la Junta Central Electoral para crear una crisis politice y

desacreditar y descabezar a la Junta Central Electoral para crear una crisis politice y tercero impedir a toda costa que se cuenten los votos a nivel local donde parece el grupo de conspiradores esta convencido que no tiene nada que buscar.

Solo que en nuestro país nunca había sucedido un hecho semejante, por eso lo mas probable es que el objetivo del sabotaje realizado a los equipos de votación de votación instalados en los colegios electorales solo tenía como objetivo desacreditar el proceso pero nunca provocar una suspensión unas elecciones que había despertado una gran expectativa, pareciera que las manos que ejecutaron los hechos se pasaron de contentas y han dado lugar a uno de los escándalos mas grandes de la historia electoral dominicana.

A partir del domingo los acontecimientos se han precipitado, sobretodo por la osadía que tuvieron de ir a un programa de televisión en boca de una de sus principales representantes y, ademas de burlarse del país, dejar caer propuestas que develaban cual era la intención posterior al tollo que hicieron, es decir, trataron de ocultar sus culpas intentando divulgar propuestas alocadas y creando un estado de intranquilidad que lleve a episodios de violencia que los dominicanos no nos merecemos.

La presentación del ex-presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Marquez, en la televisión matutina del pasado lunes, donde se burló de los actuales integrantes de la JCE, y después, justificó su sapiencia haciendo alusión a lo que, según el fue una conversación privada entre el presidente Castaños Guzmán y el director de informática del organismo Miguel Angel García, es un elemento que debe llevarnos a la conclusión de hasta donde tenía infiltrado el organismo electoral.

Es decir, según Rosario, el se enteró de lo que hablaban en privado Castaños y García, nos imaginamos que en el despacho del primero, por lo que por lo menos tenía una de dos cosas ahí dentro: o un micrófono oculto para enterarse de esas conversaciones o un espía que le informaba de lo que ocurría dentro del organismo comicial, y como el, Rosario Marquez, es un ciudadano privado y miembro de un partido político, esta afirmación es sumamente grave porque significa que la JCE esta infiltrada por quien estuvo 10 años como presidente de ese organismo y ahora es la cabeza visible de desacreditar a quien la persona que lo sustituyó, que es Castaños Guzman.

Pero no solamente eso, ante la presión que le puso en la entrevista el comunicado Oscar Medina, este señor deja entrever que lo que ellos buscan, despues del hecho consumado, es un ¨dialogo¨ que lleve a un acuerdo político donde las elecciones municipales, que parece es el cuco de ¨la fuerza sin pueblo¨, sean unificadas con las presidenciales y congresuales sin que por medio este la reforma a la constitución.

Es decir, estos sinverguenzas que se pasaron mas de un año impidiendo los trabajos del congreso nacional y mantuvieron en ascuas al país con un reclamo parecido como si alguien se quisiera poner un yeso antes de romperse un brazo, ahora pretendían que se llegara a un ¨dialogo¨ y un ¨acuerdo¨donde se violara la constitución, que es la que manda a a realizar elecciones municipales separadas de las presidenciales y pone fecha para la asunción de los cargos de los funcionarios electos que será indefectiblemente el 24 de Abril de este año.

La respuesta del presidente de la República no se hizo esperar y dio garantías a la JCE de que será apoyada para la organización de esas elecciones las cuales fueron convocadas ya para el próximo 15 de Marzo, pidió públicamente el acompañamiento de la OEA, el IFES, y cualquier organización internacional que decidan las autoridades electorales, y se opuso a cualquier intento de modificación constitucional, de modo que el ¨dialogo¨, si es que se efectúa será sobre todo menos el tema de ¨volaras elecciones locales.

Solo que no estaba en el libreto la aparición de vínculos entre un coronel de la policía que fue pedido hace mes y medio para ser jefe de le escolta de Luis Abinader, y un técnico de la compañía Claro que trabajó en los servidores de la JCE, y una conversación de WhatsApp, proporcionada evidentemente por este coronel a un medio de comunicación, después de la emisión de un documento por parte del PRM donde confirma que tenía conocimiento de que se estaban saboteando las elecciones y nunca informaron a las autoridades.

Esta conversación fue entregada a ese medio, que para nada es independiente sino furiosos enemigos del gobierno, para ser difundida y así minimizar la participación de este coronel en el operativo de sabotaje, solo que en la edición de la conversación se les escapó la mención de alguien cuyo nombre de guerra es ¨Las Garras del León¨, que es mas que evidente se refiere a alguien cercano a quien se hace llamar con ese apodo en el mundo político.

Y es que como todo el mundo sabe, NO HAY CRIMEN PERFECTO, y siempre los criminales dejan una huella que seguir.

Para tratar de desviar la atención a lo que les venia, pusieron a vocear un un grupito de youtubers e instagrameros frente a la JCE y hasta se auto-lanzaron una bomba lacrimógena para crear un escándalo, solo que tanto la JCE como las autoridades actuaron rápidamente y desarmaron el invento garantizando el derecho a la protesta, después de todo esos mismos estuvieron marchando por meses y el gobierno en vez de disminuir elevó su popularidad, y es que ellos protestaban los domingos y Danilo con sus visitas sorpresa el mismo día resolvía problemas por todo el país.

Con el técnico de Claro hicieron otro show, cuando pusieron a correr la versión de que fue maltratado y torturado, un abogado enganchado a imbécil hasta escribió que se había violado la convención contra la tortura en el país, para entonces esa misma persona en el Palacio de Justicia y frente a los fiscales confesar que fue tratado de manera mas que normal, según el por encima de lo esperado.

Este es el libreto, que incluyó una declaración de dos personajes internacionales ligados al narcotráfico, por un lado el funesto asesino jefe del Cartel de los Soles de Venezuela Diosdado Cabello, quien no puede salir de ese país porque pesa sobre su cabeza una orden de captura internacional por su vinculación con vinculación con el trafico de drogas, este descalificó a la República Dominicana y ofendió el honor de la Nación, el gobierno respondió en boca de su canciller de forma inmediata y fuerte, mientras, Leonel Fernandez y Luis Abinader callaron, como ¨el que calla otorga¨ son ellos quienes debían explicar que opinan de lo que dijo este energúmeno.

Y una declaración del ex presidente de Colombia Ernesto Samper, a quien se le comprobó durante su gestión como primer mandatario del país sudamericano, que su campaña fue financiada con su conocimiento por millones de dólares entregados por el Cartel de Cali para comprar protección, por este caso su visa norteamericana fue cancelada aun siendo presidente, este es amiguito de Leonel cuando comparten en UNASUR, un invento de donde se han marchado todos los países que se respetan y es un zombie mas en ese mundo internacional donde existen tantas siglas que no sirven para nada.

Parece que el libreto del sabotaje a la JCE se les esta acabando, ayer los miembros de ese organismo fueron claros en que no van a renunciar a su responsabilidad, sería injusto achacarle a ellos las culpas de otros, y que el que quiera sacarlos que los lleve a un juicio político en el congreso, así que el escenario se esta revirtiendo a favor de los que quieren elecciones el próximo mes de Marzo para las autoridades municipales y por supuesto las del mes de Mayo, pero el transito de las municipales pareciera que no se los despinta nadie.

Solo esperamos, que las autoridades judiciales y los organismos de investigación del Estado dominicano, no respete jerarquías ni nombres sonoros, que la investigación arroje frutos prontamente, se descubra quien realizó la barbaridad de sabotear un proceso electoral nacional en el país, y esas personas vayan a dar a su vez con sus huesos a la cárcel, que es donde pertenecen.

CERO IMPUNIDAD PARA LOS QUE SABOTEARON EL PROCESO ELECTORAL.

Por Humberto Salazar

